Splitska Pjaca izgledala je spektakularno! Bralić i Intrade oduševili su publiku

Split je još jednom pokazao koliko snažno živi dalmatinska pjesma, zajedništvo i poštovanje prema važnim trenucima hrvatske povijesti. Kako je objavio Grad Split, Pjaca je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojni građani uživali su u večeri za pamćenje uz Tomislava Bralića i Klapu Intrade.

U emotivnoj atmosferi, okupljeni su zajedno pjevali poznate dalmatinske pjesme, slavili Dalmaciju i dostojanstveno obilježili obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak. Koncert je, prema objavi Grada Splita, protekao u znaku radosti, ponosa i zajedništva.

Tomislav Bralić i Klapa Intrade svojim su nastupom još jednom potvrdili poseban status koji imaju među publikom, a Pjaca je tijekom večeri postala veliko mjesto susreta, pjesme i emocija.

"Puna Pjaca, puna srca – večer za pamćenje", poručili su iz Grada Splita, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom pridonijeli svečanoj i dostojanstvenoj atmosferi.

