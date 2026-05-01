Bivši vratar Hajduka odlazi u Dinamo?

Fenerbahče za Dominika Livakovića traži uvjete koje Dinamo teško može ispuniti

U Maksimiru sve ozbiljnije računaju s mogućnošću da Dominik Livaković ovoga ljeta neće ostati u Dinamu. Čini se da je rastanak vrlo blizu, a u klubu su već počeli razmišljati o rješenju za poziciju prvog golmana

Sad je jasno da Fenerbahče za Dominika Livakovića traži uvjete koje Dinamo teško može ispuniti. Odšteta je prevelika, a kad se tome pridoda i plaće koju zaslužuje golman takvog renomea i statusa, postaje jasno da bi zadržavanje Livakovića moglo postati prevelik financijski teret za maksimirski klub. Zato ne čudi što iz Maksimira dolaze informacije da Dinamo već razmatra novu opciju na golu. U toj se priči sada sve ozbiljnije spominje Josip Posavec (30), aktualni golman Lokomotive i bivši golman Hajduka, doznaje Germanijak.

Takav razvoj događaja sugerira da se u Dinamu već pripremaju za život nakon Livakovića. Ujedno otvara i mogućnost da bi se suradnja između Zvonimira Bobana i ljudi iz Lokomotive vrlo brzo mogla konkretizirati upravo na golmanskoj poziciji. Josip Posavec iza sebe vrlo zanimljiv put. Golmansku školu prošao je u Interu iz Zaprešića, iz kojeg je rano otišao u talijanski Palermo. Nakon toga se vratio u SHNL i branio za Hajduk (81 utakmica), a potom je novu inozemnu epizodu imao u danskom Aalborgu.

Po povratku u Hrvatsku stigao je u Rijeku, a prošlog ljeta preselio je u Lokomotivu, s kojom ima ugovor do lipnja sljedeće godine. Ipak, sve je više naznaka da taj ugovor možda neće odraditi do kraja ako se Dinamov interes pretvori u konkretan posao. Sama činjenica da Dinamo traži prvog golmana dovoljno govori da se u Maksimiru već radi na novom rasporedu snaga među vratnicama. To ujedno sugerira i da se na postojeće golmane više ne gleda s punim povjerenjem.

U toj situaciji treba uzeti u obzir i ostale opcije - Ivan Nevistić očito u Dinamu više nije dugoročno rješenje, dok bi Nikola Čavlina nakon posudbe u Comu mogao ponovno otići na novu posudbu. Tu su još Filipović, kojem ugovor traje još godinu dana, te Danijel Zagorac, koji ima ugovor do kraja aktualne sezone.

