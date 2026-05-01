Hajduk bi u Europi opet mogao na Žilinu

Slovačka Žilina osvojila je nacionalni Kup nakon što je u finalnom susretu svladala Košice rezultatom 3:1.

Do trofeja su Žilinu pogocima odveli Mihal Faško, Filip Kaša i hrvatski napadač Marko Roginić, koji je postigao treći pogodak za potvrdu pobjede svoje momčadi. Ovaj rezultat zanimljiv je i iz hrvatske perspektive, posebno za navijače Hajduka. Naime, osvajanjem Kupa Žilina je izborila nastup u prvom pretkolu Europske lige, istom natjecateljskom krugu u kojem će europsku sezonu započeti i splitski klub, koji će SuperSport HNL završiti na drugom mjestu.

Brutalno postupanje policije iz Slovačke

Budući da će Hajduk u ždrijebu biti nositelj, a Žilina neće, postoji mogućnost da se ova dva kluba susretnu već na samom početku europskog puta. Hajduk i Žilina već imaju zajedničku europsku povijest. Splićani su se ranije susreli sa slovačkim klubom, no tada su ispali iz natjecanja. Taj je dvoboj ostao zapamćen i po nemilim scenama izvan terena, odnosno po brutalnom postupanju slovačke policije prema pripadnicima Torcide.

Ždrijeb prvog pretkola tako bi Hajduku mogao donijeti protivnika s kojim ga vežu neugodne uspomene, ali i priliku za svojevrsni europski uzvrat.