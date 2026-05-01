HNK Šibenik broji zadnje dane? Dobili su stečajnog upravitelja

HNK Šibenik se suočava s ozbiljnim financijskim problemima koji su doveli do pokretanja stečajnog postupka. Kako javlja Germanijak, Trgovački sud u Zadru u srijedu je donio rješenje kojim se otvara postupak te je imenovan privremeni stečajni upravitelj koji će u idućem razdoblju utvrđivati stvarno stanje u klubu.

Za stečajnog upravitelja određen je Milan Bariša Obradović iz Svete Nedelje, čija je zadaća u roku od 30 dana ispitati postoje li uvjeti za otvaranje stečaja, procijeniti imovinu kluba te utvrditi može li ona pokriti troškove postupka i barem djelomično namiriti vjerovnike. Nakon toga sudu će dostaviti pisano izvješće s nalazima.

Na održanom ročištu nije se pojavio ovlašteni zastupnik kluba. Umjesto njega pristupio je šibenski odvjetnik Ante Devčić, koji je sudu naveo kako nema konkretne informacije o imovini i dugovanjima HNK Šibenik. Također je istaknuo da se zastupnik kluba nalazi u Njemačkoj te da mu je potrebno oko 30 dana kako bi se utvrdilo stvarno financijsko stanje. Nakon toga sud je izvršio dodatne provjere, pri čemu je utvrđeno da je situacija nepovoljnija od one koju je ranije prikazala Financijska agencija. Prema podacima od 14. travnja, ukupne obveze kluba iznosile su 436.739 eura, dok je račun HNK Šibenika bio u neprekidnoj blokadi već 176 dana.

Šibenik je već ranije prošao kroz težak period, nakon što je zbog financijskih problema na kraju 2024./2025. sezone ispao iz najvišeg ranga natjecanja te se našao u četvrtom razredu hrvatskog nogometa umjesto u drugoj ligi. Imenovanje privremenog upravitelja ne znači automatski i konačno gašenje kluba, ali jasno pokazuje razmjere financijskih poteškoća u kojima se Šibenik nalazi. Konačna odluka o daljnjoj sudbini kluba trebala bi biti poznata nakon što sud razmotri izvješće upravitelja.