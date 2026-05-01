Uzeli mu novac i dokumente, a tri sata kasnije uslijedio horor u parku: Mladić nožem teško ozlijedio maloljetnika

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva maloljetnika, kao i nad dvojicom 18-godišnjaka osumnjičenih za razbojništvo nad 19-godišnjakom.

Razbojništvo prethodilo napadu nožem

Prema informacijama zagrebačke policije, sveobuhvatnim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je pokušaju ubojstva prethodilo razbojništvo koje se dogodilo istoga dana, 27. travnja, oko 19.20 sati u Zagrebu, na Bolničkoj cesti. Policija sumnja da su dvojica 18-godišnjaka tada napala 19-godišnjaka te mu otuđila novac i dokumente.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Maloljetnik teško ozlijeđen u Gajnicama

Tri sata nakon razbojništva, u parku na području Gajnica, dogodio se novi ozbiljan incident. Policija sumnja da je 24-godišnjak nožem ozlijedio maloljetnika u predjelu prsa, čime je, kako navode, svjesno ugrozio njegov život.

Ozlijeđenom maloljetniku liječnička pomoć pružena je u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Nakon intenzivnog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici otkrili su počinitelje ovih kaznenih djela. Osumnjičeni su potom locirani, uhićeni i privedeni u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 24-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u pokušaj ubojstva. Dvojica osumnjičenih 18-godišnjaka također su u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njih kaznena prijava podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu zbog sumnje u razbojništvo.