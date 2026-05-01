Domovinski pokret SDŽ: "Hrvatska se s ponosom prisjeća Bljeska i svih naših branitelja"

Hrvatska se danas prisjeća jedne od najslavnijih vojno-redarstvenih operacija iz Domovinskog rata – operacije Bljesak, kojom je u svibnju 1995. oslobođena zapadna Slavonija.

Iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije poručili su da se Hrvatska s ponosom prisjeća svih branitelja koji su u zoru 1. svibnja 1995. krenuli u bitku.

"Hrabro i nezaustavljivo krenuli su u bitku"

"Brzom, munjevitom akcijom oslobodili su zapadnu Slavoniju u manje od 32 sata", navode iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije. Istaknuli su kako su hrvatske vojno-redarstvene snage u operaciji pokazale spremnost, snagu i odlučnost.

"Hrvatske vojno-redarstvene snage pokazale su spremnost, snagu i odlučnost te razbile velikosrpskog agresora", poručili su.

U operaciji poginuo 51 hrvatski branitelj

Tijekom vojno-redarstvene operacije Bljesak život je izgubio 51 hrvatski branitelj, kojih se Hrvatska danas s posebnim pijetetom prisjeća. Iz Domovinskog pokreta SDŽ uputili su čestitku svim Hrvaticama i Hrvatima povodom obljetnice VRO Bljesak, a sudionicima operacije zahvalili su na hrabrosti i požrtvovnosti.

"Svim Hrvaticama i Hrvatima čestitamo obljetnicu VRO Bljesak, a svim sudionicima jedne od najslavnijih bitaka Domovinskog rata zahvaljujemo na hrabrosti i požrtvovnosti. Našim herojima koji su dali živote za domovinu neka je vječna hvala i slava", poručili su iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.