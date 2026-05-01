BBC izdvojio nove hit destinacije za odmor u Europi. Što kažu o Hrvatskoj?

Iako Europa za mnoge putnike i dalje ostaje prva ljetna fantazija, ove godine dolazak tamo može se činiti manje jednostavnim. Između prekomjernog turizma, naglog rasta cijena aviokarata, rata u Iranu koji podiže troškove goriva te uvođenja sustava EES koji uzrokuje duge redove i kašnjenja, kontinent se suočava s novim izazovima u svojoj najprometnijoj sezoni, piše BBC.

Letovi iz SAD-a prema Europi u srpnju već su pali za više od 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uključujući značajne padove prema najposjećenijim ljetnim destinacijama poput Pariza, Dublina i Rima. To ne znači da putnici odustaju od Europe; umjesto toga postaju selektivniji u procjeni što im se isplati u odnosu na cijenu, trud i gužve. Prema izvješću Rome2Rio Travel & Mobility Trends za 2026., pretraživanja manjih gradova porasla su za 35% na globalnoj razini. U ožujku je Europska komisija za putovanja također izvijestila o rastu interesa među putnicima na dugim relacijama za istraživanje izvan najpoznatijih prijestolnica i za autentičnija, manje napučena iskustva.

"Ljudi i dalje žele osjećaj Italije ili Francuske, ali bez gužve", rekao je Bryce Collins, osnivač INTRO Travela.

"Hrvatska je dobar primjer, osobito ako se maknete izvan Dubrovnika. Mjesta poput Korčule nude istu venecijansku arhitekturu i jadransku obalu, ali sporiji tempo i manje gužve, pa djeluje poznato, ali ne tako užurbano."

Klasična Europa, bez klasičnih troškova

Osim pristupačnosti, ljudi traže i lakše kretanje te sigurnost, osobito dok poremećaji putovanja na Bliskom istoku i dalje drže putnike na oprezu. "Rastući troškovi i zamor od putovanja usmjeravaju Amerikance od brzih, višestajnih putovanja prema onima koji smanjuju tranzit, a povećavaju uranjanje u destinaciju", rekao je Bryan Lewis, osnivač i izvršni direktor Tenon Toursa, specijaliziranog za europska putovanja.

To objašnjava zašto mnoge manje europske zemlje postaju sve privlačnije. Albanija, Latvija i Litva i dalje imaju prosječne cijene kratkoročnog najma ispod 100 eura (87 funti) po noći, prema PriceLabsu, koji prikuplja javno dostupne podatke s Airbnba, Vrboa i Booking.coma. Hrana, ulaznice za muzeje i turističke takse također su obično niže nego u najskupljim zapadnoeuropskim ljetnim destinacijama. Slovenija bi ovog ljeta mogla biti najbolji primjer kompaktnog europskog šarma. Njezina mala veličina (otprilike je velika kao Wales) znači da se većina glavnih atrakcija nalazi na samo nekoliko sati vožnje, što putnicima omogućuje da u kratkom vremenu uklope kupanje u jezerima, degustacije vina, šetnje gradovima i planinske vidike. Stručnjaci za putovanja njezin krajolik često uspoređuju sa Švicarskom i sjevernom Italijom, ali bez visokih cijena i gužvi.

Snalažljivi putnici to su već prepoznali. Luksuzni turoperator Unforgettable Travel Company zabilježio je porast rezervacija za Sloveniju od 286% u odnosu na prošlu godinu, osobito među aktivnim putnicima. "Slovenija nudi bolju vrijednost za smještaj, putovanja i troškove u usporedbi s popularnijim destinacijama; otprilike je 15% povoljnija od Austrije i 25% povoljnija od Švicarske", rekla je Charlotte Wells, globalna direktorica proizvoda i operacija u toj tvrtki.

"Za obitelji se Slovenija smatra sigurnom i lako dostupnom destinacijom, što znači kraća putovanja i niže cijene."

Gradski odmor sa sadržajem

Dok se Slovenija fokusira na kombinaciju aktivnosti na otvorenom uz alpsku kulisu, gradski odmor u Latviji nudi kulturu, karakter i svježiju klimu – ukratko, privlačnost nordijskih zemalja bez visoke cijene. PriceLabs procjenjuje da prosječna cijena noćenja u Latviji u kolovozu iznosi 93 eura (80 funti; 109 dolara), u usporedbi s 186 eura (160 funti; 218 dolara) u Danskoj. Podaci o troškovima života s Expatistan.com pokazuju da je Riga, glavni grad zemlje, 34% jeftinija od Berlina, 50% jeftinija od Osla i 46% jeftinija od Dublina.

No nisu samo niže cijene razlog – posjetitelji se često vraćaju oduševljeni i izgledom Rige.

"Šetnja starim gradom djeluje kao ulazak u bajku, ali bez gužvi kakve biste našli u Pragu ili Bruggeu”, rekla je Goedele Mangelaars, osnivačica platforme za planiranje putovanja Pink Notebook. Posebno ju je impresionirala i hrana. "Omjer cijene i kvalitete neusporediv je u odnosu na zapadnu Europu, a razina restorana konkurira svemu što biste našli u Kopenhagenu ili Stockholmu."

Fascinantna prošlost Rige putnicima nudi mnogo više od lijepog starog grada.

Bijeg na obalu bez gužvi

Za ljubitelje plaža, neke od najboljih vrijednosti u Europi ovog ljeta mogle bi se naći duž balkanske obale. Dok je prekomjerni turizam promijenio mediteranski odmor, ova regija i dalje nudi lijepe i manje napučene dijelove obale.

"Diljem Balkana destinacije poput Albanije i Crne Gore omogućuju da budžet traje dulje, a istodobno nude obalu, kulturu i gastronomiju kakvu putnici traže u Europi", rekao je Collins. Dvije zemlje dijele kopnenu granicu, ali svaka ima svoj poseban ugođaj. Crna Gora ima razvijeniju infrastrukturu, što odgovara putnicima koji uz prirodne ljepote traže i praktičnost. "U području Kotora more je najčišće koje sam ikad vidjela – kristalno bistro na način zbog kojeg grčki otoci u usporedbi djeluju mutno", rekla je Mangelaars

"Gastronomska scena je izvrsna, a iako postaje sve popularnija, i dalje djeluje kao skriveni dragulj."

Albanija je nešto sirovija, ali često znatno jeftinija od drugih istočnoeuropskih destinacija. Također, "za razliku od svojih jadranskih susjeda Hrvatske i Crne Gore, Albanija ima prave pješčane plaže", rekao je David Mason, vlasnik Three Week Travellera. Ističe i dobro očuvane rimske ruševine te planinarske rute oko Skadarskog jezera. Uštede su značajne: prosječna noć u Albaniji, s cijenom od 89 eura, znatno je jeftinija od noćenja u Hrvatskoj koje iznosi 212 eura, dok je Crna Gora, s 127 eura, i dalje povoljnija od mnogih poznatijih jadranskih odredišta. Za putnike koji i dalje žele mediteransko ljeto – kupanje, plodove mora, stare gradove i duge večeri na otvorenom – ali nisu spremni plaćati visoke cijene za prenapučene obale, obje zemlje predstavljaju vrlo dobar izbor.