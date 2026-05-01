Vraća se Luka Vušković

Tri utakmice, tri poraza i devet primljenih golova bilanca je HSV-a bez Luke Vuškovića (19) u sastavu. Hrvatski stoper posljednjih se tjedana borio s ozljedom koljena zbog koje je propustio ključne utakmice, a kriza u klubu se produbila. HSV je posljednju pobjedu upisao još početkom ožujka, nakon čega je u šest utakmica osvojio samo dva boda, pa se vijest o Vuškovićevu povratku dočekuje s velikim olakšanjem.

Mladi hrvatski reprezentativac prije nekoliko se dana vratio individualnim treninzima, a u četvrtak se priključio i ostatku momčadi. Time su odagnane bojazni koje su se pojavile u njemačkim medijima, gdje se pisalo o ozbiljnijoj ozljedi koja bi mu mogla ugroziti i nastup na Svjetskom prvenstvu. Pokazalo se da je Vuškoviću, nakon naporne sezone i nakupljenog umora, prvenstveno bila potrebna stanka za oporavak.

Trener potvrdio napredak

Povratak Luke Vuškovića treninzima potvrdio je i trener HSV-a Merlin Polzin, koji je izrazio oprezni optimizam. "Luka je odradio gotovo cijeli trening s momčadi. Jasno je da je napredovao i, što je najvažnije, ne osjeća bol. Naravno, nećemo ništa riskirati. Postoji mogućnost da se vrati u sastav za utakmicu protiv Eintrachta. Pokušavamo naći pametno rješenje koje će koristiti i njemu i nama", izjavio je Polzin za njemački Bild.

Dodao je i kako je klub u stalnom kontaktu s Tottenhamom. "Naša je obveza i namjera da budemo u stalnom kontaktu s Tottenhamom i igračem, što i činimo. S obzirom na to da se vratio treninzima, možemo zaključiti da svi razmišljamo jednako i idemo u istom smjeru", zaključio je trener, prenosi Index.

Slijedi ključna utakmica u borbi za ostanak

HSV u subotu u 15:30 gostuje kod Eintrachta u Frankfurtu, a svaka od preostale tri utakmice do kraja sezone za klub je od presudne važnosti. HSV ima pet bodova više od St. Paulija, koji se nalazi na mjestu koje vodi u doigravanje za ostanak u ligi.

S druge strane, Eintracht se s Freiburgom bori za posljednje mjesto koje osigurava nastup u Europi. Vuškovićev povratak stoga je ključan za ambicije HSV-a da osigura prvoligaški status, o čemu će uvelike ovisiti i njegova budućnost s obzirom na to da je igrač Tottenhama.