FOTO I VIDEO Marjan ponovno otvoren za Splićane: Božanić nam otkrio što se događa s Benama, bagerima i privatnim parcelama...

Napokon je stigao 1. svibnja 2026. – dan koji su Splićani čekali. Sjeverna strana Marjana, od Spinutskih vrata do Instituta, ponovno pulsira životom. No, iza proglasa o otvaranju krije se teška borba za oporavak šume, ali i pravna bitka za svaki kvadrat svetog brda.

Na samom vrhu sreli smo Jakšu Božanića, prvog čovjeka Park-šume, i pretresli apsolutno sve teme koje muče građane.

Gospodine Božanić, evo nas na Marjanu. Jedna jako važna vijest za sve Splićane – od jutra se ponovno mogu rekreirati na svom omiljenom mjestu. O čemu se točno radi, ispričajte nam detalje?

– Evo, napokon smo otvorili Marjan, odnosno njegov sjeverni dio. Od Bena do Instituta, što je realno najposjećeniji dio Park-šume Marjan. Sa zadovoljstvom mogu najaviti da se svi napokon mogu tamo rekreirati i koristiti svoj “dnevni boravak”. Građani mogu biti sigurni na tom potezu od vrata do Instituta, ondje gdje mnogi šetaju i trče.

Znači, apsolutno je sigurno? Nema straha od preostalih stabala?

– Sigurno je, naravno da je sigurno. Još nas očekuje dodatno uređenje komunalne opreme i ima tu nekakvih detalja koje još treba “posložiti”, ali što se tiče same sigurnosti – otvoreno je. No, moram naglasiti: otvoren je taj glavni potez, ali ostaje zatvoren potez protupožarnog puta. Tamo se još uvijek izvode radovi i redovite sanacije, pa molim ljude za razumijevanje.

Što je s ugostiteljskim objektom na Benama? Ljudi pitaju hoće li moći popiti kavu?

– Prema informacijama koje imam, ugostiteljski objekt uskoro će se otvoriti. Međutim, ono što je trenutačno aktualno jest najavljeno uklanjanje nelegalnih sportskih terena. Inspektorat je neovisno tijelo, ali koliko znamo, oni dolaze kroz nekoliko dana. Objekti su nelegalni i uklanjaju se. Do sada su sami vlasnici, prema našim evidencijama, već uklonili pet objekata.

Svi smo šokirani prizorima uništenih i oborenih stabala. Možemo li konačno baratati nekim brojkama? Je li se sve evidentiralo?

– Pa evo, i mi smo šokirani. Stanje je takvo kakvo jest. Procjena je da je uklonjeno oko 4500 stabala. To je golem gubitak i Marjan, nažalost, očekuje dug oporavak što se tiče šumskog ekosustava. Radovi bi trebali trajati do 1. lipnja i nadamo se da neće biti potrebe za produljenjem roka.

A kupanje? Je li sezona počela?

– Što se nas tiče, prva voda spremna je za kupanje!

Pitali smo Vas i o sadnji. Kada će krenuti pošumljavanje i koje će se vrste saditi? Ne želimo opet samo borove.

– Sadnja će krenuti krajem godine. Razlog je jednostavan – sadnice se puno bolje primaju u tom razdoblju. Da krenemo sada odmah, postotak uspješnosti bio bi puno manji. Što se tiče vrsta, bit će to raznoliko. Slušat ćemo struku, forsirat ćemo piniju umjesto isključivo alepskog bora. Pinija je, barem meni osobno, nekako ljepša i atraktivnija. Uz nju idu i česmina, hrast medunac, čempres... Bit će to dobra kombinacija.

Što je s mediteranskim potkornjakom? Je li on još uvijek tu ili smo ga se riješili?

– Potkornjak je prisutan, on je dio svakog ovakvog ekosustava. Mi stanje redovito pratimo, dobivamo izvještaje od Hrvatskog šumarskog instituta. Idući tjedan dolazi nam dr. Milan Pernek s jednim kolegom iz inozemstva kako bi provjerili stanje i vidjeli koje još metode možemo primijeniti za zaštitu šume.

Dotaknimo se i gorućeg pitanja – južne padine Marjana i problemi privatnih zemljišta. Ljudi su zabrinuti, osjećaju se zapostavljeno ili ograničeno. Što se tu događa?

– Gledajte, uklanjanja nelegalnih objekata nikoga ne vesele. S ljudske strane, meni je žao zbog sudbina i svega što ti ljudi prolaze, ali državni red mora se uspostaviti. Što se tiče južnih strana i privatnih parcela, o svim rješenjima možemo razgovarati, ali sve mora biti isključivo u okvirima zakona. Mi ne možemo raditi mimo propisa o zaštiti park-šume, ali razumijemo vlasnike.

Je li vojska bila angažirana u sanaciji, s obzirom na njihove objekte na Benama?

– Ne, vojska nije bila angažirana. Za radove sanacije šume moraju biti angažirane isključivo licencirane tvrtke. Što se tiče Instituta za oceanografiju, njima radovi na cesti iznad objekta malo otežavaju prometovanje, ali ljudi redovito dolaze na posao. Uspjeli smo to nekako organizirati.

Koja je Vaša finalna poruka Splićanima koji danas dolaze na Marjan?

– Poruka Splićanima je: dođite, koristite Marjan, ali ga i čuvajte! Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti i šumu i sve sadržaje podignuti na puno bolju razinu.