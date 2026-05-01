Što se događa kad vozilo udari u rupu na cesti?

Bezbrižna i ugodna vožnja automobilom za vozača i njegove putnike u suvremenim je automobilima pravi užitak. Uz efikasni ovjes i sustav amortizacije, zadužene za dinamiku i udobnost vožnje, prelazak stotina kilometara već odavno ne predstavlja nikakav problem. No koliko god se na te blagodati lako naviknuti, činjenica je da one ni danas nisu otporne na vanjske utjecaje. Upravo suprotno, dovoljna je jedna sekunda, ili točnije jedan jedini udarac, da se ovaj kompleksni sklop nađe na meti sila koje izravno i neizravno mogu prouzročiti brojne probleme na automobilu, piše Revija HAK.

Izravna sila koja djeluje na vozilo u trenutku udarca u rupu zapravo je rezultat mase vozila i brzine kojom ono nailazi na rupu. Sila udara se dalje kao kombinacija vertikalnih i horizontalnih sila prenosi kroz sustav ovjesa koji pokušava apsorbirati udar, dok kako kotač nalijeće na prepreku i nastavlja vožnju djeluje sila usporavanja nakon koje ponovno slijedi ubrzavanje. Kako auto udara u rupu, različiti dijelovi kotača suočit će se i s istežućim i kompresivnim silama.

Lepeza mogućih oštećenja pritom je povelika, a ovisi o nizu faktora, počevši od dubine udarne rupe ili visine neravnine na koju je vozilo naletjelo s jednim ili više kotača. Pritom, naravno, mnogo toga ovisi i o brzini kretanja vozila, kao i o njegovu općem stanju u tom trenutku. Prvo što će mnogima pasti na pamet nakon što začuju zlokobni zvuk udarca u prepreku bit će da provjere jesu li sve gume na automobilu ostale čitave i pritom neće pogriješiti.

Osim mogućeg oštećenja, odnosno puknuća same gume u ovakvim je situacijama moguća pojava izbočina ili mjehura na bočnoj stranici pneumatika. Premda u takvoj situaciji, dakle, nije došlo do klasičnog gumi defekta, ovakav je scenario prilično opasan jer bi do njega moglo doći nešto kasnije.

Pojava mjehura na gumi nakon udarca znači da je s unutarnje strane najvjerojatnije došlo do takvog oštećenja karkase, odnosno pletene i žičane armature bočnice koja gumu definira u obliku kakav bi trebao biti. Pri vizualnom pregledu nakon udarca važno je imati na umu da se mjehur kao posljedica udarca može pojaviti s obje strane gume, dakle i one koja se ne vidi na prvi pogled. Upravo zbog toga se, sumnjate li na takav scenario, treba potruditi i ponekad ako treba i zavući pod vozilo. U suprotnom, može doći do pucanja gume u vožnji, i to čak i nakon što od samog incidenta protekne podosta vremena, čak i nekoliko tjedana.

Na ovakve su scenarije, sasvim jasno, posebno osjetljive gume niskog profila koje su na suvremenim automobilima vrlo popularne i relativno čest izbor pri prvoj ugradnji. Kod njih se osim toga mogu lakše pojaviti i dodatna oštećenja samog kotača, odnosno naplatka. Nalet na udarnu rupu ili rubnik može zahvaljujući sili savijanja prouzročiti pojavu neravnine i napukline na samom naplatku, a to može imati nekoliko posljedica.

Za početak, pri nastavku vožnje vjerojatno će se pojaviti vibracije na upravljaču jer će oštećeni kotač imati neujednačen dodir s podlogom. Promjene bi, nadalje, mogle biti primjetne i na samom upravljanju te se auto pritom neće ponašati onako kako bi trebao, a sasvim je moguće i da će se guma na oštećenom kotaču prilično brzo ispuhivati te će je trebati pumpati čak i po svakih nekoliko dana.

Međutim, oštećenje ove vrste obično je primjetno na prvi pogled te je najbolje obaviti vizualni pregled odmah nakon udarca u prepreku. Imate li na kotačima ratkape, skinite ih I temeljito pregledajte sve naplatke. Imate li vizualnu potvrdu ili dođe li do ranije spomenutih problema, kotač je potrebno popraviti ili u cijelosti zamijeniti jer takav više nije siguran za vožnju. Ne manje važno, ovdje treba spomenuti i mogući poremećaj rada senzora, poput onih za nadzor tlaka u gumama, jer i na njih udar može utjecati. Nadalje, pri ovakvom događaju ne treba zanemariti niti djelovanje vibracijskih sila koje se šire kroz okvir I druge komponente vozila. Na duge staze one mogu prouzročiti olabavljivanje vijaka, pojavu "cvrčaka" i drugih zveckanja u vozilu te u konačnici pridonijeti trošenju tijekom vremena.

Problemi s geometrijom kotača sljedeći su na popisu mogućih posljedica naleta na udarnu rupu. Neravnomjerno trošenje guma, vibracije, osjećaj da auto vuče na jednu stanu, pa čak i primjetnija buka kotrljanja, sve su to mogući simptomi na koje treba računati, a među njih se nekim slučajevima može uključiti čak I povećana potrošnja goriva. Dakle, ništa što bi vozač mogao ili trebao ignorirati, jer ovdje svakako treba spomenuti dinamičko opterećenje, koje se odnosi na različite sile koje sustav ovjesa treba podnijeti dok se kotač pri udarcu velikom brzinom pomiče gore pa dolje. Ono može biti izrazito veće od statičkog opterećenja, odnosno težine vozila u mirovanju, a to znači da je automobil ovdje izložen izrazitim šokovima.

Isto, pa i još više, vrijedi i za oštećenja na ovjesu, odnosno njegovim pojedinim komponentama. Na udaru, u ovom slučaju doslovno, između ostaloga mogu biti amortizeri i opružne noge, vilice i spone, i premda im je jedna od osnovnih zadaća upravo da na sebe preuzmu sile koje se javljaju u vožnji, ponekad ni one nisu svemoguće. Neudobnija vožnja i otežano upravljanje moguća su posljedica težih i učestalijih udaraca u izražene neravnine na podlozi.

Problemi sa samim upravljanjem ovdje se također javljaju sami po sebi, a mogu se manifestirati kroz trzaje ili neobične zvukove iz upravljača. Sami donji postroj automobila također bi mogao stradati jer ovdje na meti mogu biti dijelovi poput mjenjača i korita s uljem, a isto vrijedi i za ispušni sustav. Konačno, u ekstremnim, odnosno posebno teškim slučajevima nije nemoguće da udarac može oštetiti čak i okvir ili šasiju vozila.

Također, kako kotač upada u rupu i izlazi iz nje, brzina njegove rotacije može se naglo promijeniti, do te mjere da može opteretiti pogonski sklop te potencijalno utjecati na komponente poput ležajeva kotača i osovina. Razumijevanje tih sila, dakle, pomaže u dijagnosticiranju i popravljanju oštećenja koja mogu nastati nalijetanjem automobila na udarnu rupu. U ovom slučaju, osim toga, dodatno se ističe važnost održavanja sustava ovjesa, kao i guma u dobrom stanju te uvijek propisno napuhanim, kako bi ovi dijelovi vozila mogli lakše i učinkovitije apsorbirali takve udarce, piše Revija HAK.

Na kraju, u svakom od navedenih slučajeva potreban je detaljan pregled u servisu, kao i odgovarajući zahvati na svim pogođenim mjestima podvozja i upravljačkog sklopa. Mišljenje stručnjaka, ponovimo, pametno je zatražiti odmah čak i u situacijama kad nema trenutnih znakova oštećenja jer bi se neki od problema mogli pojaviti tek kasnije, tjednima ili mjesecima nakon samog udarca. U najboljem slučaju saznat ćete da udarac nije uopće naškodio vašem vozilu, a u najgorem ćete barem odmah znati što je sve i koliko točno stradalo te moći odmah pokrenuti proces popravka.