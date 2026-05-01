Šuta: "Dostojanstvo radnika mora biti na prvom mjestu"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta Međunarodni praznik rada proveo je u druženju s građanima na tradicionalnoj proslavi na Marjanu, gdje se i ove godine dijelio fažol.

Tim je povodom uputio čestitku radnicama i radnicima, istaknuvši važnost njihovog svakodnevnog doprinosa gradu.

"Međunarodni praznik rada proveo sam u druženju s građanima na tradicionalnoj proslavi na Marjanu, uz podjelu fažola. Hvala svim radnicama i radnicima koji svojim radom svakodnevno doprinose našem gradu", poručio je Šuta.

Naglasio je i kako rad mora biti adekvatno vrednovan.

“Rad mora biti poštovan, pravedno nagrađen, a dostojanstvo radnika uvijek na prvom mjestu”, dodao je.