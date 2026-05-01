Mladić iz Ploča pod istragom USKOK-a zbog prijetnji bombama

USKOK je pokrenuo istragu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina iz Ploča, kojeg se sumnjiči da je sudjelovao u slanju prijetećih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama. Prema sumnjama istražitelja, mladić je od 24. do 29. travnja, koristeći mobitel, slao prijeteće poruke s korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe. Poruke su bile upućene na adrese više institucija i tijela u Hrvatskoj.

Evakuirane ustanove u više gradova

Prijetnje su se odnosile na odgojno-obrazovne ustanove na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča. Zbog dojava policija je evakuirala škole i vrtiće te provela protueksplozijske preglede.

Cijeli slučaj izazvao je veliku uznemirenost među djecom, roditeljima, zaposlenicima ustanova i građanima.

Istražitelji traže pritvor

Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Slučaj se povezuje sa širom istragom o nizu lažnih dojava o bombama koje su posljednjih dana stizale na adrese škola, vrtića, policije, bolnica, medija i trgovačkih centara diljem Hrvatske. Prema dosad dostupnim informacijama, dio osumnjičenih povezivao se putem gejmerskih grupa, a istraga se vodi zbog sumnje na kazneno djelo terorizma.