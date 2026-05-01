Dubrovnik ponovno izravno povezan s New Yorkom

U Zračnu luku Dubrovnik danas je sletio prvi ovosezonski zrakoplov kompanije United Airlines na izravnoj liniji iz New Yorka, objavio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Prvim letom iz New Yorka u Dubrovnik ove sezone stiglo je više od 200 putnika, što, prema Frankovićevim riječima, potvrđuje velik interes američkog tržišta za Dubrovnik. Gradonačelnik je istaknuo kako ova izravna zračna linija još jednom potvrđuje Dubrovnik kao snažno i atraktivno odredište na američkom tržištu.

Važna linija za turizam i gospodarstvo

Franković naglašava da je izravna povezanost Dubrovnika i New Yorka iznimno važna za turizam i gospodarstvo, budući da grad povezuje s jednim od najvažnijih emitivnih tržišta.

Osim turističkog značaja, linija dodatno jača međunarodnu vidljivost Dubrovnika i doprinosi boljoj dostupnosti grada za goste iz Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj je nova linija iz Chicaga

Prema riječima gradonačelnika, stabilnost linije osigurana je kontinuiranim radom i suradnjom sa strateškim partnerima. Franković je poručio kako cilj ostaje daljnje jačanje povezanosti Dubrovnika s američkim tržištem, uz ambiciju uvođenja nove zračne linije iz Chicaga.