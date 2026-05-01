Miris tradicije za Praznik rada: Grah s kobasicama ponovno okuplja građane diljem Hrvatske

Prvi svibnja, Međunarodni praznik rada, u brojnim se hrvatskim gradovima tradicionalno obilježava druženjem, pjesmom, prigodnim programima i neizostavnom porcijom toplog graha. Ovo jednostavno, ali omiljeno jelo već je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola prvomajskih okupljanja. Dok se diljem gradskih parkova, riva, trgova i izletišta pripremaju veliki kotlovi, miris graha s kobasicama mnogima označava početak blagdanskog dana. Riječ je o jelu koje se ne veže samo uz gastronomiju, nego i uz zajedništvo, solidarnost i radničku tradiciju.

Grah se za Prvi maj tradicionalno dijeli građanima u brojnim sredinama, često u organizaciji gradova, općina, sindikata, udruga ili lokalnih društava. Veliki kotlovi postaju središnje mjesto okupljanja, a redovi za porciju toplog obroka nerijetko su jednako važan dio blagdanskog ugođaja kao i službeni program.

Iako svaka kuhinja ima svoju verziju, osnovni sastojci uglavnom ostaju isti: grah, kobasice, suho meso, luk, mrkva, začini i puno strpljenja. Tajna dobrog prvomajskog graha krije se u sporom kuhanju, dobroj domaćoj kobasici i ravnoteži začina. Neki ga vole gušćeg, neki rjeđeg, neki s dodatkom ljute paprike, a neki se drže provjerenog, blagog okusa koji odgovara svim generacijama. Osim što je zasitan i pristupačan, grah ima i snažnu simboliku. Kao jelo koje se priprema u velikim količinama i dijeli svima, savršeno se uklapa u duh Praznika rada. On podsjeća na važnost zajedništva, jednakosti i poštovanja prema radu, vrijednostima koje se na ovaj dan posebno ističu.

Bilo da se kuha u velikom kotlu na otvorenom ili u obiteljskoj kuhinji, grah s kobasicama ostaje nezaobilazan dio prvomajske tradicije. Uz tanjur toplog graha, komad kruha i dobro raspoloženje, Praznik rada i ove će se godine obilježiti onako kako mnogi najviše vole: jednostavno, domaće i u društvu.

Recept: Prvomajski grah s kobasicama Sastojci za 6 osoba: 500 g suhog graha

3 do 4 kobasice, najbolje domaće ili kranjske

150 g pancete ili suhog mesa

2 glavice luka

3 režnja češnjaka

2 mrkve

1 korijen peršina ili komad celera

1 žlica koncentrata rajčice

1 žlica mljevene crvene paprike

2 lovorova lista

sol, papar

malo ulja ili masti

po želji: ljuta paprika, peršin, zaprška Priprema: Grah večer prije namočite u hladnoj vodi. Sutradan ga ocijedite, isperite i stavite kuhati u svježu vodu. Nakon što prokuha, prvu vodu možete baciti, a grah ponovno zaliti toplom vodom. Na malo ulja ili masti pirjajte sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte nasjeckanu mrkvu, češnjak, peršin ili celer, pancetu ili suho meso te kratko sve zajedno propirjajte. Umiješajte koncentrat rajčice i mljevenu crvenu papriku, pazeći da paprika ne zagori. Sve dodajte u lonac s grahom, ubacite lovorov list i kuhajte na laganoj vatri dok grah ne omekša. Kobasice dodajte pred kraj kuhanja, otprilike zadnjih 30 do 40 minuta, kako bi pustile aromu, ali se ne raspale. Po potrebi posolite i popaprite. Gustoću regulirajte kuhanjem bez poklopca ili laganom zaprškom. Poslužite toplo, uz kruh i, po mogućnosti, dobro društvo.