SVI NA MARJAN Podijelilo se na tisuće porcija graha, red je bio kilometarski: "Za prste polizat!"

Međunarodni praznik rada već tradicionalno se obilježava na splitskom Marjanu. Program je počeo već u 10:30, a od 11:30 dijelilo se dvije i pol tisuće porcija graha. Fažol su dijelili gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić.

"Sretan Praznik rada svima! Uvijek se trudim dati sve od sebe da se zadovolje prava radnika, i prije svega dostojanstvo radnika. Odnos prema radnicima je najvažniji, da ljudi budu nagrađeni za rade. Uvijek ima mjesta za napredak, ali u okruženju u kojem djelujem nastojim širiti pozitivnu vibraciju", kazao je tijekom podijele fažola gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Komentirao je i trenutnu inflaciju.

"To je jedan od izazova. Trebamo pratiti plaće radnika, da si ljudi mogu priuštiti osnovne stvari. Sagledavamo povećanje plaća", kazao je.

Komentirao je i kako to da su plaće veće u Zagrebu nego u Splitu.

"O tome se može raspravljati. Važno je voditi računa, svi poslodavci i javni sektor, da radnicima budu udovoljena sva prava", odgovorio je.

Poslao je i poruku svim radnicima.

"Sretan Praznik rada, neka ovaj dan provedu dostojanstveno i uživaju u njemu, i da se pošalje poruka da se moraju poštovati prava radnika", kazao je Šuta i dodao da je njemu dan radni već od rana jutra.

U nastavu dana bogat program

U 12 sati krenuo je glazbeni dio programa koji je počeo uz Pecu i Silviju, a kasnije danas je na Pjaci koncert klape Intrade.