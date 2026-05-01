Pavlek je uhićen, evo novih detalja

Pavlekovi laptop i mobitel već su stigli u Hrvatsku

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu, a procedura njegova izručenja u Hrvatsku potrajat će neko vrijeme, potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Istaknuo je da sve ovisi o brzini postupka u Kazahstanu te eventualnim pravnim koracima koje će Pavlek poduzeti.

U međuvremenu, kako doznaje Index, Pavlekovi laptop i mobitel već su stigli u Hrvatsku. Uređaje, koje je ranije oduzela turska policija, preuzeo je djelatnik hrvatskog veleposlanstva u Turskoj te su diplomatskom poštom dostavljeni u zemlju.

Nad njima će sada biti obavljen pretres u sklopu istrage koju provode nadležna tijela.

