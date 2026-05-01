Je li masna jetra reverzibilna? Liječnici otkrivaju što zaista pomaže

Dijagnoza nealkoholne masne bolesti jetre može biti šok, osobito zato što je riječ o takozvanoj “tihoj bolesti” koja često ne daje jasne simptome. Zbog toga se mnogi pitaju može li se ovo stanje preokrenuti i što učiniti nakon dijagnoze.

Nealkoholna masna bolest jetre, povezana s metaboličkom disfunkcijom (MASLD), nastaje kada se višak masnoće nakuplja u jetri. Točan uzrok nije u potpunosti razjašnjen, no poznato je da je rizik veći kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, dijabetesom tipa 2 i metaboličkim sindromom.

Stanje se najčešće otkriva krvnim i slikovnim pretragama. “Ono što nas najviše zabrinjava jest to što se mnogi ljudi osjećaju sasvim dobro dok se oštećenje jetre već događa”, upozorava dr. Anthony Martinez, hepatolog i izvanredni profesor medicine na Sveučilištu u Buffalu.

Je li masna jetra reverzibilna?

Dobra vijest je da jest. “Masna jetra može se povući, osobito ako bolest nije uznapredovala do stupnja značajne ciroze”, kaže dr. Hatef Massoumi, ravnatelj kliničke hepatologije u centru Montefiore Einstein.

Dr. Martinez ističe da je riječ o jednoj od rijetkih kroničnih bolesti koje se mogu preokrenuti. “Jetra ima izvanrednu sposobnost zacjeljivanja ako se ukloni temeljni uzrok stresa, a to su najčešće prekomjerna težina, loša prehrana i inzulinska rezistencija”, pojašnjava.

Ipak, ako dođe do razvoja ožiljnog tkiva, bolest je teže vratiti u početno stanje. “Čak i tada, napredovanje se može usporiti, zaustaviti, a ponekad i djelomično preokrenuti”, dodaje.

Zašto je masna jetra ozbiljan problem?

“Masna jetra je često tiha – ali nije bezazlena”, upozorava dr. Martinez. Ako se ne liječi, može napredovati do stvaranja ožiljaka, raka jetre pa čak i zatajenja jetre, dodaje dr. Massoumi.

Osim toga, povezana je s nizom drugih zdravstvenih problema. “Usko je povezana s dijabetesom, bolestima srca i pretilošću”, ističe dr. Martinez, napominjući da je danas jedan od vodećih uzroka transplantacije jetre u SAD-u.

Kako preokrenuti masnu jetru?

Stručnjaci naglašavaju da su promjene životnog stila ključne. “Najučinkovitiji tretman je gubitak tjelesne težine – već smanjenje od 7 do 10 posto može značajno smanjiti masnoću u jetri i preokrenuti upalu”, kaže dr. Martinez.

Važnu ulogu ima i prehrana. “Mediteranska prehrana, bogata povrćem, nemasnim proteinima, maslinovim uljem i cjelovitim žitaricama, jedan je od najbolje proučenih pristupa za zdravlje jetre”, objašnjava.

Dijetetičarka Jessica Cording dodaje da takav način prehrane obiluje vlaknima, antioksidansima i zdravim mastima, što dodatno podupire funkciju jetre.

Stručnjaci ipak upozoravaju da promjene treba uvoditi postupno. “Male, dosljedne promjene uvijek su bolje od ekstremnih dijeta”, naglašava dr. Martinez.

Uz prehranu, važna je i tjelesna aktivnost. “Oko 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno može smanjiti masnoću u jetri čak i bez značajnog gubitka težine”, kaže.

U nekim slučajevima liječnik može preporučiti i terapiju lijekovima, a ključna je i redovita kontrola i suradnja s liječnikom kako bi se stanje držalo pod kontrolom.

Iako masna jetra često ne daje simptome, važno je reagirati na vrijeme jer se uz pravilne korake stanje može značajno poboljšati, a u mnogim slučajevima i potpuno preokrenuti.