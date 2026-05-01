FOTO U Nacionalnom parku Krka Međunarodni praznik rada obilježen uz podjelu sadnica za oprašivače

U duhu očuvanja prirode i promicanja održiva razvoja, u Nacionalnom parku Krka Međunarodni praznik rada i ove je godine, četvrti put zaredom, obilježen sad već tradicionalnom podjelom sadnica: na Skradinskom buku posjetiteljima je podijeljeno tisuću sadnica autohtonih i medonosnih biljaka – trešnje, lavande, lovora, kadulje i ružmarina – biljnih vrsta koje imaju ključnu ulogu u očuvanju oprašivača.

Ta zelena inicijativa izravno je povezana s temom ovogodišnjeg Green Eye Festivala, koji je bio posvećen upravo oprašivačima: pčelama, leptirima, bumbarima i drugim vrstama čija je uloga u održavanju ekosustava i sigurnosti proizvodnje hrane nezamjenjiva. U tom kontekstu, u svibnju će se u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu održati novo izdanje Green Eye Festivala, pod naslovom "U potrazi za petim elementom". Festival organiziraju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Javna ustanova Nacionalni park Krka, bit će otvoren na Svjetski dan pčela, 20. svibnja, a završit će 22. svibnja, kada se obilježavaju Svjetski dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Sadnja autohtonih i medonosnih vrsta u vrtovima i okućnicama, smanjenje uporabe pesticida i očuvanje prirodnih staništa jednostavni su i učinkoviti načini na koje lokalna zajednica može pomoći oprašivačima. Upravo su takve male, ali značajne akcije temelj dugoročnog očuvanja bioraznolikosti.

Podjela sadnica dio je europske inicijative "Rastemo zajedno", kojoj je cilj sadnja tri milijarde stabala do 2030. godine. Sudjelovanjem u toj inicijativi, Nacionalni park Krka aktivno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, obnovi ekosustava i jačanju otpornosti prirode.

"Zaštita oprašivača naša je zajednička odgovornost. Ona zahtijeva suradnju, znanje i uključivanje cijele zajednice. Upravo kroz takve aktivnosti želimo potaknuti građane da postanu aktivni sudionici u očuvanju prirode. Sadnjom biljaka koje hrane oprašivače, svatko od nas tomu može dati konkretan doprinos", izjavila je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica.

Sadnja stabala i biljaka ne samo da doprinosi očuvanju prirode, već pozitivno utječe i na kvalitetu zraka, ublažavanje klimatskih ekstrema i opće zdravlje i dobrobit ljudi. Boravak u prirodi dokazano smanjuje stres i poboljšava kvalitetu života, što dodatno potvrđuje važnost takvih inicijativa. Obilježavanje Praznika rada u Nacionalnom parku Krka još je jednom potvrdilo da tradicija, edukacija i zajedničko djelovanje mogu ići ruku pod ruku u stvaranju održivije budućnosti.