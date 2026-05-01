Petar Pereža treći put postao otac i otkrio neobično ime djevojčice

Petar Pereža, dugogodišnji televizijski voditelj i urednik emisije ‘RTL Danas’, treći je put postao otac. Sa suprugom Moranom već ima dvojicu sinova, 18-godišnjeg Tomu i 16-godišnjeg Šimuna, a sada im se pridružila i djevojčica.
Sretnu vijest Pereža je podijelio na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj nježno dodiruje ručicu novorođene kćeri.
“Stigla nam je Mari Charbel. Mama Morana je super, a braća i tata najponosniji na svijetu!!!”, napisao je na Facebooku.
Ubrzo nakon objave počele su pristizati čestitke prijatelja, kolega i pratitelja koji su obitelji poželjeli puno sreće.
Ljubavna priča započela u Splitu
Petar i Morana Pereža zajedno su više od dva desetljeća, a njihova ljubavna priča započela je u ožujku 2005. godine u Splitu.
Upoznali su se preko zajedničke prijateljice Kristine Tešije, koja je tada s Petrom radila na Radio Dalmaciji, dok je Moranu poznavala sa studija na Pedagoškom fakultetu.
U to je vrijeme Pereža radio kao urednik na Radio Dalmaciji u rodnom Splitu, dok je Morana Maleš, odgojiteljica iz Šibenika, u grad stigla u posjet. Susret koji je organizirala zajednička prijateljica pokazao se početkom njihove dugogodišnje veze i obiteljskog života.