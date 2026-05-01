Petar Pereža treći put postao otac i otkrio neobično ime djevojčice

Petar Pereža, dugogodišnji televizijski voditelj i urednik emisije ‘RTL Danas’, treći je put postao otac. Sa suprugom Moranom već ima dvojicu sinova, 18-godišnjeg Tomu i 16-godišnjeg Šimuna, a sada im se pridružila i djevojčica.

Sretnu vijest Pereža je podijelio na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj nježno dodiruje ručicu novorođene kćeri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Stigla nam je Mari Charbel. Mama Morana je super, a braća i tata najponosniji na svijetu!!!”, napisao je na Facebooku.

Ubrzo nakon objave počele su pristizati čestitke prijatelja, kolega i pratitelja koji su obitelji poželjeli puno sreće.

Ljubavna priča započela u Splitu

Petar i Morana Pereža zajedno su više od dva desetljeća, a njihova ljubavna priča započela je u ožujku 2005. godine u Splitu.

Upoznali su se preko zajedničke prijateljice Kristine Tešije, koja je tada s Petrom radila na Radio Dalmaciji, dok je Moranu poznavala sa studija na Pedagoškom fakultetu.

U to je vrijeme Pereža radio kao urednik na Radio Dalmaciji u rodnom Splitu, dok je Morana Maleš, odgojiteljica iz Šibenika, u grad stigla u posjet. Susret koji je organizirala zajednička prijateljica pokazao se početkom njihove dugogodišnje veze i obiteljskog života.