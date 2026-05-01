Samohrana majka Kristina boluje od multiple skleroze: Za liječenje joj je potrebno 64.377 eura

Postoje trenuci kada život iznenada stane. Ono što je do jučer bilo uobičajeno, danas postane teško dostižna želja. Upravo takvu stvarnost danas živi Kristina Zrinka Kožul, samohrana majka koja se već 15 godina bori s multiplom sklerozom.

Mnogi je poznaju iz viđenja, osobito kao ženu koja je redovito dolazila na svetu misu i svoju vjeru živjela tiho, ali duboko. Jedno vrijeme, dok joj je zdravlje to dopuštalo, svakoga je jutra odlazila na misu. Danas, dvije godine kasnije, njezina svakodnevica izgleda potpuno drugačije. Zbog napredovanja bolesti Kristina je gotovo potpuno onemogućena u hodanju i kretanju. Pokreti koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo za nju su postali velika borba.

Standardne terapije nisu donijele željeni napredak

Više od deset godina Kristina je prolazila kroz standardne terapije. Nadala se, čekala i vjerovala da će liječenje zaustaviti napredovanje bolesti. Međutim, lijekovi nisu donijeli željeni napredak. Kako je bolest napredovala, tako su nestajale i svakodnevne mogućnosti koje život čine samostalnim. Kristina danas sve teže hoda i sve se teže kreće, a njezina najveća želja je ponovno stati na vlastite noge. Kristina je pronašla mogućnost liječenja koja je, prema svjedočanstvima drugih oboljelih, mnogima donijela novu priliku. Riječ je o transplantaciji matičnih stanica u Rusiji.

Razgovarala je s ljudima koji su, poput nje, jedva hodali, a danas ponovno stoje na vlastitim nogama. Njihova svjedočanstva u njoj su probudila novu nadu i vjeru da bi i ona mogla ponovno napraviti korak. No taj korak ima visoku cijenu. Za liječenje joj je potrebno 64.377 eura.

"Želi živjeti, hodati, zagrliti i biti tu"

Kristina ima srce majke koja ne želi da joj dijete svakoga dana gleda kako gubi snagu. Ne želi biti osoba kojoj je stalno potrebna pomoć. Želi ponovno biti ona koja pomaže. Želi živjeti, hodati, zagrliti i biti tu. Možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti njezin. Svaka donacija, svaka podjela informacije i svaka molitva imaju snagu. Kada se sve to spoji, čovjek može postati odgovor na tuđu molitvu.

Kristina vjeruje da će Gospodin providjeti put. Možda upravo preko ljudi koji joj sada mogu pomoći.

Kako pomoći?

Pomoći se može izravnom uplatom na račun:

IBAN: HR2824070001500029083

Naziv: Sličice pričaju

Opis plaćanja: "Korak za Kristinu"

SWIFT/BIC: OTPVHR2X

Na kraju, obitelj i prijatelji podsjećaju na riječi iz Psalma:

"Gospodin je blizu svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno."

Psalam 145,18

Pozivaju sve koji mogu pomoći da budu ruke podrške Kristini u njezinoj borbi za novi korak.