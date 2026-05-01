Rebić propušta Varaždin

Ante Rebić (32) ovoga vikenda neće biti na raspolaganju Hajdukovom stručnom stožeru. Iskusni napadač propustit će nedjeljnu utakmicu 33. kola SuperSport HNL-a protiv Varaždina jer se još uvijek oporavlja od potresa mozga. Rebić je ozljedu zadobio u završnici dvoboja s Osijekom, a zbog nje je već izostao s gostovanja na Rujevici, prenosi Index.

Oprez na Poljudu

U splitskom klubu ne žele ništa riskirati kada je u pitanju zdravlje njihova napadača. S obzirom na prirodu ozljede, odlučeno je da se Rebiću pruži dovoljno vremena za potpunu sanaciju prije nego što se vrati natjecateljskim naporima. Takav je oprez uobičajen kod potresa mozga, posebno u završnici sezone u kojoj se ne želi ulaziti u nepotrebne rizike s povratkom igrača.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ako proces oporavka nastavi teći prema predviđanjima, Rebićev povratak na teren očekuje se u sljedećem kolu. Tada Hajduk gostuje kod Dinama na Maksimiru, a povratak iskusnog ofenzivca bilo bi veliko olakšanje za trenera Gonzala Garcíu uoči utakmice s najvećim rivalima.