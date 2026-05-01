Uz glazbu i prvosvibanjski grah u Sinju obilježen Međunarodni praznik rada i blagdan svetog Josipa Radnika

Uz zvuke Gradske glazbe Sinj i tradicionalnu podjelu prvosvibanjskog graha građanima, danas je u Gradskom parku u Sinju obilježen Međunarodni praznik rada i blagdan svetog Josipa Radnika.

Program je, u organizaciji Grada Sinja, započeo svečanom izvedbom hrvatske himne „Lijepa naša“, nakon čega se okupljenima obratio i manifestaciju otvorio gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U svom obraćanju gradonačelnik Bulj naglasio je važnost rada i radničkih prava, zahvalio svim generacijama radnika i umirovljenika koji su svojim trudom gradili Sinj te uputio poruku potpore mladima i budućim generacijama.

“Danas smo se okupili ovdje na proslavi Praznika rada i blagdana svetog Josipa Radnika, da se tradicionalno, dostojanstveno i skromno, ali u zajedništvu, prisjetimo svih radnika koji su davali doprinos našem gradu Sinju. Tu je veliki broj umirovljenika, kojima se posebno želim zahvaliti. Želimo poručiti svima da rad i radništvo nemaju alternative. Svima koji su se kroz povijest borili za prava radnika dužni smo iskazati zahvalnost i poštovanje. Ujedno želim dati podršku i budućim generacijama u ovom teškom trenutku za radništvo zbog inflacije, visokih cijena, slabe domaće proizvodnje i velikog uvoza. Uz sve te probleme koje imamo, tu su i nekontroliran uvoz strane radne snage i jeftini rad. Moramo se na današnji dan prisjetiti svih onih u prošlosti koji se borili za radnička prava, ali i mladima postati poruku da se isplati ostati živjeti u Sinju, stvarati buduće generacije. Posebno pozdravljam hrvatske branitelje iz Veteranskog centra u Sinju, kojih je danas ovdje u velikom broju. Danas se prisjećamo i veličanstvene vojno-redarstvene operacije Bljesak, koja je dala nemjerljiv doprinos oslobođenju naše domovine. Svima želim sretan Međunarodni praznik rada i neka nas u životu i radu prati zagovor naše nebeske zaštitnice, Čudotvorne Gospe Sinjske“, kazao je gradonačelnik Bulj.

Nakon službenog dijela programa, obilježavanje Praznika rada nastavilo se uz druženje na otvorenom, glazbu i zajedničko okupljanje građana. Za sve posjetitelje bio je pripremljen tradicionalni prvosvibanjski grah, koji su dijelili gradonačelnik Miro Bulj, njegov zamjenik Denis Bobeta te djelatnici Kulturno umjetničkog središta i Gradskog društva Crvenog križa Sinj, koji su i ove godine dali svoj doprinos u provedbi obilježavanja ovog blagdana.