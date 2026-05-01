Trogir obilježava Praznik rada. Bilić: "Želimo radnicima u 21.stoljeću osigurati dostojanstven život od njihovog rada"

Trogir prigodnim programom obilježava Međunarodni praznik rada uz glazbu i fažol. U parku Malarija u ovim trenutcima je tradicionalna podjela fažola te prigodni program. Gradonačelnik Trogira, Ante Bilić sa suradnicima dijelio je sugrađanima porcije fažola, a fešti se pridružio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za građane je pripremljeno oko 300 porcija fažola, a zabava uz glazbu uživo će trajati tijekom cijelog dana.

Tom prigodom gradonačelnik Ante Bilić poklanjao je crvene karanfile posjetiteljima te čestitao Praznik rada.

-Čestitam Trogiranima i Trogirkama Praznik rada, dan kad se prisjećamo koliko su važna prava radnika i dostojanstvo radnika te mogućnost življenja od svog rada. Smatram kako fokus treba biti na tome da svatko tko pošteno i vrijedno radi ima dostojanstven život u 21.stoljeću. Isto tako, mislim kako naši umirovljenici koji su svoj rad utkali u razvoj države imaju pravo živjeti dostojanstveno od svoje mirovine, a ne život s 500 eura. Neki nemaju ni toliko. Kroz socijalne mjere pokušavamo mijenjati stanje u društvu, kazao je Bilić.