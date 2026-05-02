Golom u 90. minuti Dinamo pobijedio Goricu

Dinamo je pobijedio Goricu s 1:2 na gostovanju u 33. kolu SuperSport HNL-a. Arber Hoxha i Monsef Bakrar zabili su za Dinamo, a za domaćine je pogodio Jurica Pršir. Dinamo je osigurao naslov prvaka pa mu ova pobjeda nije od prevelike važnosti, kao ni Gorici, koja je osigurala opstanak u ligi.

Obje momčadi u utakmicu su ušle bez pritiska rezultata. Zato smo u prvom poluvremenu gledali opuštenu i dobru igru s obje strane. Dinamo je poveo u petoj minuti golom Arbera Hoxhe. Josip Mišić dao je loptu na lijevo krilo za Albanca, a on je pronašao prostor u gusto posloženoj obrambenoj strukturi Gorice. Spustio se prema sredini, namjestio na desnu nogu i pogodio dalji kut Matijaševog gola za 0:1.

Dinamo ostao bez McKenne

Gorica je izjednačila već u 12. minuti. Nakon ubačaja iz kornera Ante Kavelj asistirao je za Juricu Pršira, koji je pucao iz blizine. Golman Dinama Dominik Livaković dirao je tu loptu, ali nije ju uspio spriječiti da prijeđe gol-liniju. U drugom poluvremenu nismo vidjeli puno uzbuđenja, bar što se tiče prilika.

No Dinamo je ostao bez jednog od svojih najboljih igrača. Početkom drugog dijela Scott McKenna morao je prisilno izaći iz igre zbog ozljede. Zamijenio ga je Sergi Dominguez. Pred kraj utakmice briljirao je Dinamov golman Dominik Livaković. Obranio je u 89. minuti zicer Domagoju Pavičiću, a na drugoj strani je Dinamo kaznio propuštenu priliku Gorice.

Alžirski napadač Dinama Monsef Bakrar primio je loptu na 25-30 metara od gola Gorice, okrenuo se i odlučio akciju završiti sam. Potegnuo je sjajno iz daljine i prizemno pogodio nečuvani dio mreže domaćina. Do kraja prvenstva za Dinamo i Goricu ostala su tri kola, piše Index.