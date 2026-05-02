Austrijanci upozoravaju državljane koji idu ljetovati u Hrvatsku: "Velike promjene od 1.6."

Svi koji planiraju ljetovanje na hrvatskoj obali ove godine moraju se pripremiti na značajne promjene. Od 1. lipnja 2026. na snagu stupa novi paket zakona koji iz temelja mijenja tržište privatnog smještaja i uvodi red u turističku ponudu, piše austrijski portal Heute.

Obavezni brojevi i kraj za ilegalce

Glavna novost ove reforme je uvođenje obaveznog registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Bez tog broja apartmani i kuće za odmor više se neće moći oglašavati na popularnim platformama poput Airbnba ili Bookinga.

Za turiste to znači veću sigurnost i potvrdu da dolaze u legalan objekt, ali bi moglo dovesti do manje ponude jer će mnogi neprijavljeni iznajmljivači preko noći nestati s tržišta.

Strože kontrole i uključenje carine

Novi propisi donose i znatno stroži nadzor. Uz klasične inspekcije, u lov na ilegalne iznajmljivače kreću komunalni redari, pa čak i carina. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i veća transparentnost. Putnicima se savjetuje da pri rezervaciji obavezno provjere ima li objekt službeni broj registracije.

Promjene neće osjetiti samo iznajmljivači, već i sami turisti, posebno oni mlađi. Želi se stati na kraj pretjeranom partijanju i problemima koje donosi masovni turizam pa tako Heute piše da se uvode stroža pravila za konzumaciju alkohola u javnim party zonama, a energetska pića postaju zabranjena za mlađe od 18 godina.

Također, lokalne vlasti dobivaju veće ovlasti za uvođenje djelomičnih zabrana točenja alkohola u određenim regijama.

Kvaliteta ispred kvantiteta

Iza ovih mjera stoji jasan zaokret u strategiji, smatraju Austrijanci. Hrvatska želi pobjeći od imidža destinacije za nekontrolirani masovni turizam.

Fokus se seli na održivost i kvalitetu. Iako će stroži standardi dugoročno podići razinu usluge, stručnjaci upozoravaju da bi manja ponuda u početku mogla dovesti do rasta cijena smještaja, prenosi Jutarnji list.