Gdje su one krenule s ovom lutkom na napuhavanje?

U centru Splita zabilježen je neobičan i pomalo komičan prizor koji je privukao pažnju prolaznika i turista.

Naime, jedna je dama šetnicom prolazila noseći na leđima lutku na napuhavanje, što je u trenutku izazvalo iznenađene, ali i znatiželjne poglede okupljenih. Neočekivana scena nakratko je “razbila” uobičajenu gradsku atmosferu i postala tema komentara među prolaznicima, a mnogi su zastajali kako bi bolje pogledali što se zapravo događa.

Kako to često biva u užem centru grada, gdje se svakodnevno isprepliću turisti, lokalni šušur i razne spontane situacije, i ovaj je prizor ubrzo postao mala atrakcija. Neki su ga doživjeli kao šaljivu scenu, drugi kao dio turističkog “ludila” koje ljeti često zna iznenaditi i same Splićane.

Prizor je svakako uspio privući pažnju i nakratko zaustaviti uobičajeni ritam gradske šetnice, a kako je sve izgledalo pogledajte u videu.