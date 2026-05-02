Pavlek bi u Kazahstanu mogao ostati dvije godine? Fran Olujić: 'Postupak bi se mogao oduljiti'

Čekaju se nove informacije o mogućem vremenu izručenja bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka koji je jučer uhićen u Kazahstanu.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da su sve pripremne radnje u tijeku te da ne očekuje probleme zbog toga što Hrvatska i Kazahstan nemaju potpisan ugovor o izručenju.

Podsjetimo, protiv Pavleka je krajem ožujka raspisana Interpolova tjeralica, a USKOK ga sumnjiči da je, zajedno s ostalima, iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao gotovo 30 milijuna eura.

"Postoji niz pravnih modela. S jedne strane, i Hrvatska i Kazahstan su članice različitih međunarodnih konvencija. Kazahstan, čini mi se, ima i poseban sporazum o međunarodnoj suradnji s Europskom unijom - Hrvatska je članica Europske unije. Ali, kao što vidite na ovoj suradnji između dviju policija, s obzirom na to da su i Kazahstan i Hrvatska članice Interpola, da je to bila jedna vrlo kvalitetna, operativna, svakodnevna suradnja koja je rezultirala uhićenjem. Tako da, ne očekujem tu probleme", rekao je Božinović.

Hoće li Pavlek pristati na izručenje Hrvatskoj?

Službenih informacija o Pavlekovom izručenju još uvijek nema, a informaciju o tome nema ni njegova odvjetnica Laura Valković.

Više o tome je RTL razgovarao s odvjetnikom Franom Olujićem.

Ako Vedran Pavlek odbije izručenje, kakva je procedura?

Nisam stručnjak za kazahstansko pravo, teško da ćete takvog uopće i naći u Hrvatskoj, ali sve ovisi o tome kakav će on stav zauzeti. Ako se bude protivio izručenju Hrvatskoj, tada o njegovom izručenju odlučuje kazahstanski glavni državni odvjetnik, a nakon što on donese odluku, osumnjičenik u roku od 10 dana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Kazahstan. Gledao sam malo njihovu praksu, primjerice 2022. godine su imali 90 zahtjeva za izručenje, od čega je 80 pozitivno riješeno. Kazahstan ga ne bi izručio Hrvatskoj, ako se on tome bude protivio, odnosno ako bude uspio dokazati da je njegov progon temeljen na rasnoj, vjerskoj ili političkoj pripadnosti.

Teško je za vjerovati da će zauvijek ostati u Kazahstanu?

Pa teško je za vjerovati, iako ne možemo u ovom trenutku spekulirati. Činjenica je da su kaznena djela, koja se njemu stavljaju na teret, teška. Činjenica je i da treba poštovati presumpciju nevinosti, ali isto tako je i činjenica da i Kazahstan poznaje ta kaznena djela, dakle već po tome dolazi u obzir njegovo izručenje.

Dakle, Kazahstan ima različit način odlučivanja o izručenju nego Hrvatska?

Tako je, to ovisi od države do države, od zakonodavstva do zakonodavstva. Kao što znate, Kazahstan nije dio niti Europe, niti je članica EU-a, niti potpisnica dokumenata Vijeća Europe. Kod njih konačnu odluku o izručenju donosi Vrhovni sud. Takvi postupci kod njih obično traju između 8 do 12 mjeseci, ali sam pronašao da su čak znali trajati i po 24 mjeseca. Dakle, taj se postupak može oduljiti. Naravno, sve pod uvjetom ako gospodin Pavlek ne bude pristao na izručenje Hrvatskoj.

Ako Pavlek ne pristane na izručenje sigurno neće doći u Hrvatsku još godinu dana?

Ne možemo to točno znati. Ukupno može biti u pritvoru, ukoliko mu tamo uopće bude određen pritvor, 12 mjeseci. Ima odličnu hrvatsku braniteljicu, kolegicu Valković, koja će ga, sasvim sigurno, dobro savjetovati što da napravi.

Koliko mu ovo izbjegavanje hrvatskog pravosuđa otežava situaciju?

Donekle će mu otežati situaciju jer će protiv njega tada postojati više osnova za određivanje istražnog zatvora. Jedna od njih će biti i mogućnost bijega. Ta osnova s vremenom, naravno, može otpasti, a može u Hrvatskoj biti zamijenjena jamstvom ako sud tako odluči.

Ovo je prvi ovakav slučaj izručenja iz Kazahstana?

Da, mi nemamo s Kazahstanom bilateralni ugovor o izručenju. Kazahstan ima takav ugovor s nekoliko država članica EU-a, poput Španjolske, Italije i Bugarske. Dakle, ovdje se primjenjuje mđunarodno pravo, prije svega načelo uzajamnosti - je li već bilo izručenja između istih država, kao i međunarodni običaji.