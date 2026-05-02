Kakav ulov policije na autocesti A1: Zaplijenjeno gotovo sedam kila kokaina, 26-godišnjak završio u pritvoru

U Službi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga PU šibensko-kninske, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U petak, 1. svibnja oko 14 sati na autocesti A1 u blizini čvora Danilo, policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik u suradnji s policijskim službenicima Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske zaustavili su osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavili pretragu osobnog vozila i kuće na širem području Šibenika u kojoj osumnjičeni 26-godišnjak boravi. Tijekom pretrage pronađeno je:

pet paketa tzv. „cigli“ ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 5.501 gram,

četiri pvc vakum vrećice ispunjene drogom kokain ukupne bruto težine 1.109 grama,

jedna limena posuda ispunjena kreatininom ukupne bruto težine 360 grama,

jedna vakumirka,

tri digitalne vage za precizno mjerenje,

jedan brojač novca, tri mobitela te veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.