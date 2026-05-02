Kakav ulov policije na autocesti A1: Zaplijenjeno gotovo sedam kila kokaina, 26-godišnjak završio u pritvoru

U Službi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga PU šibensko-kninske, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
U petak, 1. svibnja oko 14 sati na autocesti A1 u blizini čvora Danilo, policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik u suradnji s policijskim službenicima Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske zaustavili su osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak.
U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavili pretragu osobnog vozila i kuće na širem području Šibenika u kojoj osumnjičeni 26-godišnjak boravi. Tijekom pretrage pronađeno je:
- pet paketa tzv. „cigli“ ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 5.501 gram,
- četiri pvc vakum vrećice ispunjene drogom kokain ukupne bruto težine 1.109 grama,
- jedna limena posuda ispunjena kreatininom ukupne bruto težine 360 grama,
- jedna vakumirka,
- tri digitalne vage za precizno mjerenje,
- jedan brojač novca, tri mobitela te veći novčani iznos.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.