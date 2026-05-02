Koliko zapravo debljaju ćevapi? Brojke će vas iznenaditi

Roštilj je jedno od omiljenih jela u toplijem dijelu godine, a rijetko koji stol prođe bez ćevapa, pljeskavica ili kobasica. Ipak, mnogi se pitaju koliko kalorija zapravo unosimo kada sjednemo za takav obrok.

Istina je da roštilj može biti vrlo kaloričan, ali sve ovisi o vrsti mesa i dodacima koje biramo. Evo okvirnog pregleda najčešćih namirnica koje se nalaze na roštilju u Hrvatskoj.

Koliko kalorija ima meso s roštilja?

Ćevapi (10 komada, oko 300 g) imaju približno 700 do 900 kalorija, ovisno o udjelu masnoće.

Pljeskavica (200 g) ima oko 500 do 700 kalorija, dok punjena pljeskavica može doseći i 800 do 1000 kalorija.

Kobasice za roštilj (200 g) sadrže oko 600 do 800 kalorija, a zbog visokog udjela masnoće spadaju među kaloričnije opcije.

Pileća krilca (200 g) imaju oko 400 do 600 kalorija, pa su nešto lakši izbor, pogotovo ako nisu dodatno premazana umacima.

Carsko meso (200 g) može imati i 800 do 1000 kalorija, jer je riječ o izrazito masnom dijelu.

Svinjski kotleti (200 g) sadrže oko 400 do 600 kalorija, ovisno o pripremi i količini masnoće, piše Index.

Dodaci koji brzo podižu kalorije

Iako se često usredotočujemo na meso, pravi krivci za višak kalorija često su dodaci.

Lepinja ili kruh (jedna porcija) dodaje oko 200 do 300 kalorija.

Pomfrit (porcija) donosi dodatnih 300 do 400 kalorija.

Kajmak (50 g) ima oko 200 do 300 kalorija, ovisno o masnoći.

Ajvar (50 g) nešto je lakši, s oko 50 do 100 kalorija.

Luk je najmanji problem, jer porcija ima tek 20 do 40 kalorija.

Salate, ako su bez težih preljeva, uglavnom imaju 50 do 150 kalorija, no s majonezom ili umacima taj broj može znatno porasti.

Koliko zapravo unesemo?

Klasičan obrok s ćevapima, lepinjom, kajmakom i pomfritom lako može doseći i 1200 do 1500 kalorija, što je većina dnevnog unosa za prosječnu osobu.

Može li roštilj biti lakši izbor?

Ako želite uživati bez pretjerivanja, birajte nemasnije meso poput piletine ili kotleta, smanjite količinu kruha i umaka te dodajte više salate. I dalje ćete uživati u roštilju, ali s manje kalorija.