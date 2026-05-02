Otac na Facebooku izazvao buru pričom o sinu i supruzi: ‘Svaki vikend ide u Zagreb, kuha mu i čisti...‘

Rasprava o roditeljskim granicama, samostalnosti djece i pretjeranoj majčinskoj brizi ponovno je zapalila društvene mreže, nakon što se jedan otac anonimno obratio za savjet u popularnoj Facebook grupi Mamine tajne anonimne i javne. On smatra kako je njegova supruga otišla predaleko u brizi za odraslog sina, pa je o njezinim postupcima zatražio mišljenje ostalih, a njegova je objava izazvala lavinu komentara.

"Supruga i ja imamo dva sina, od kojih stariji sin uskoro odlazi na razmjenu studenata u Švedsku na barem pola godine. Supruga je previše vezana za njega do te mjere da svaki vikend ide u Zagreb, gdje trenutno studira, da mu počisti, skuha i slično... Sada je došla na ideju da odemo na godišnji odmor kod njega kada otputuje, na dva tjedna. Meni to nije normalno, neka se mali sam snađe, dovoljno je star", napisao je vidno iznervirani otac, koji smatra da bi kraći posjet bio prihvatljiv, ali dvotjedni boravak vidi kao zadiranje u sinovu samostalnost.

"Po meni, možemo otići kod njega na 5 dana maksimalno, da ga vidimo kako se snašao i gdje je, ali 2 tjedna? Pretjerujem li ili?", upitao je.

Upravo to pitanje pokrenulo je raspravu u kojoj su se mnogi prepoznali – bilo kao roditelji, bilo kao djeca, piše Jutarnji list.

"Što majka može uništiti, ne može ni droga", napisala je sarkastično jedna žena na Facebooku, no s njom se većina složila – pretjerana roditeljska briga može imati dugoročno negativne posljedice na razvoj samostalnosti.

"Stari moj, moj sin je otišao van studirati, jednom sam ga posjetila samo zato da me ne bude sram kraj takvih luđakinja i da on može reći bez laganja, mama me posjetila. Imam još djece kod kuće, sami si peru veš i spremaju za sobom. Ja nisam kućna pomoćnica ni sluga. Djecu treba pripremiti za život, a i pustiti ih u život. Mislim, halooo?!?!?! Kaj, ti bu mama gaće prala u 30. godini života? Jesmo malo ograničeni ili što?! Vaša supruga je jedna notorna luđakinja", napisala je u oštrom komentaru koji je otvorio temu granica i pitanje pretjerane kontrole.

Između brige i gušenja

S druge strane, dio komentatora pokazao je razumijevanje za majku, naglašavajući emocionalnu dimenziju odvajanja.

"Svaka majka je vezana za prvog sina. Pusti je, sad joj je friško... Naviknut će se i ona bez njega, daj joj vremena."

Jedan komentator pokušao je pronaći sredinu:

"Ok, vezana je za njega... sin vam je to, i nije mi normalno da mu ide svaki vikend čistiti stan i kuhati... ali ako dijete odlazi na 6 mjeseci, ne vidim ništa loše u tome da idete u to mjesto na godišnji odmor na 2 tjedna... pod pretpostavkom da biste malo i sami razgledali Švedsku i usput se malo družili sa sinom i vidjeli kako mu je i gdje je..."

Ipak, velik broj komentara imao je istu poantu, a to je da studentska razmjena služi osamostaljivanju.

"Ja ne bih htio da mi roditelj dolazi na razmjenu jer sam tamo da upoznam nove ljude i novu kulturu. Erasmus mi je bio super priprema za samostalan život."

Oštre poruke i upozorenja

Dio korisnika nije štedio riječi kada je riječ o dugoročnim posljedicama takvog odnosa.

"Sve razumijem i svi mi bismo život dali za dijete, ali to što radi nije normalno… napravit će debila od sina koji bez mame neće moći ništa"; "Iza svakog nesposobnog muškarca stoji mama"..., nizali su se komentari.

I dok jedni upozoravaju na opasnosti pretjerane brige, a drugi ističu važnost bliskosti, čini se da je prava dilema zapravo u pronalasku ravnoteže – između roditeljske ljubavi i potrebe da djeca, kad za to dođe vrijeme, krenu vlastitim putem.