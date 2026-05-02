Kaos na Meštrovićevom šetalištu: Kamper prošao kroz crveno i paralizirao promet

Na Meštrovićevom šetalištu trenutačno su u tijeku radovi zbog kojih je prometnica raskopana, a promet se odvija uz privremenu regulaciju i signalizaciju. Vozači se već danima suočavaju s otežanim prometovanjem, no situacija je danas u poslijepodnevnim satima dodatno eskalirala.

Prema riječima čitatelja, došlo je do potpunog prometnog kolapsa nakon što su turistkinje s kamperom, unatoč postavljenoj signalizaciji, prošle kroz crveno svjetlo. Time su, tvrdi, blokirale promet u oba smjera i izazvale zastoje koji su se brzo proširili duž cijelog šetališta.

„Ne može se ni naprijed ni nazad, sve je krcato automobilima u oba smjera”, opisuje frustrirani čitatelj, ističući kako vozači već dulje vrijeme gube strpljenje zbog radova koji, prema njegovu mišljenju, traju predugo.

Zbog cijele situacije mnogi se pitaju može li se promet bolje organizirati i hoće li se radovi uskoro privesti kraju, kako bi se izbjegle ovakve scene u jeku turističke sezone.