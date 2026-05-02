SLATCROFEST BY SLATKOPEDIJA: Profesionalci o izazovima slastičarskog posla, a djeca i odrasli uživali na slatkim radionicama

Uz izuzetno dobro posjećeni prodajni sajam 15 hrvatskih slastičarskih "prvoligaša" i izložbu o slasticama u domaćinstvu Ivana Meštrovića u Podrumima Dioklecijanove palače, središnji dio drugoga dana drugog SlatCroFesta by Slatkopedija bila je konferencija za sve koji se bave, ili se žele baviti slasticama u Hrvatskoj, čiji je sponzor Kulinarski institut Kul IN, a u suradnji s Muzejom grada Splita.

Konferenciju su otvorile organizatorice Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar iz Slatkopedije, zahvalivši svim sudionicima na povjerenju koje pokazuju prema SlatCroFestu.

Za početak je o edukacijskim programima i tečajevima Kulinarskog instituta Kul IN iz Siska (uz ispostavu u Jablancu) govorila direktorica Ivana Fried. U proteklih 15 godina kroz tu je instituciju prošlo više od tisuću polaznika različitih programa iz čak više od 50 zemalja – chefovi, ugostitelji, konzultanti, proizvođači, novinari... – koji uče o stvaranju, istraživanju i promicanju suvremenih koncepata pripreme hrane. Ona je ekskluzivno na ovoj konferenciji predstavila i novi program Kul IN-a, high-level slastičarsku edukaciju koja će se provoditi u Hrvatskoj i Italiji.

Nastavilo se predavanjem o zaštiti umijeća pripreme tradicionalnih slastica, pa je o primjeru slavne imotske torte govorila Nikolina Luketić, viša savjetnica-konzervatorica u Ministarstvu kulture i medija. O sličnom obliku očuvanja gastronomskog nasljeđa, proboju župske simulate do omiljenog restorana u restoranima Župa Dubrovačke tijekom konferencije govorila je Mia Njavro. Jedna od predavačica je stoga bila slastičarka i promotorica hvarske gastronomije Viktorija Čolić s pričom o jednoj od najpopularnijih hrvatskih tradicijskih slastica, starogrojskom paprenjoku.

Svijest o kvaliteti gastronomskih proizvoda, od restorana do namirnica, često kreće od medijagovorio je jedan od najpopularnijih hrvatskih gastroblogera Domagoj Jakopović Ribafish, a kako svi koji se bave ugostiteljstvom dobro znaju, važan segment toga posla je i vođenje financija, pa je knjigovotkinja i porezna savjetnica Dina Jakšić izložila najnovije promjene oko fiskalizacije.

Jedan od sponzora SlatCroFesta by Slatkopedija je već etablirani OPG Matulić s otoka Pašmana, čiji je osnivač Krsto Matulić predstavio put ovog "malog velikog" proizvođača do izgradnje međunarodno priznatog i prepoznatog brenda.

Sanja Vladović, certificirana kušačica čokolade i suosnivačica tvrtke Taman - Artisan & craft čokolade, sigurno ima posao o kakvom mnogi ljubitelji slatko sanjaju. Stoga je na konferenciji podučila sudionice i sudionike baš o tome kako kušati čokoladu kao profesionalac.

A na kraju, održana je panel diskusija koju je moderirala blogerica Romana Ban, uz sudjelovanje Dine Jakšić, Stiva Kahline, Krste Matulića i Mije Njavro, na kojoj se pokušalo odgovoriti na jedno od ključnih pitanja ugostiteljskog posla i izazova koji s njim dolaze: kako se prilagoditi potrebama tržišta, a zadržati kvalitetu?

A dok je struka raspravljala o slastičarskom poslu, na Prokurativama je u sklopu gastro programa Sudamje čiji je SlatCroFest sastavni dio Eni Đorđević, sudionica Masterchefa, uz sponzorsku podršku Dolcele održana radionica za građane o pripremanju moderne verzije slastičarskog klasika - knedle.

Još jedan klasik, kroštule kao jedna od najpopularnijih dalmatinskih (i šire) slastica na red su došle na popodnevnoj radionici također na Prokurativama. I to u izvedbi jedne Slavonke, urednice portala Moj Gastro i pobjednice osme sezone gastro showa "Tri, dva, jedan - kuhaj" Jozefina Birindžić. A u međuvremenu, u Turističko-ugostiteljskoj školi od 15 sati profesionalcima je na B2B radionici slastičarska chefica iz instituta Kul IN Martina Marton Fazlić govorila baš o klasicima, ali u drukčijem ruhu, odnosno o modernim interpretacijama tradicionalnih slastica kontinentalne Hrvatske, kako bi potaknula drugačiji pogled na zaboravljene kolače kao vrijedan izvor inspiracije. Tako je uz osnovni element poslužila mousse od kiselog vrhnja, umak od karameliziranih pečenih jabuka, čips od mlijeka i sladoled od kukuruza, uz dodatak crumblea.

Nešto ranije, na Prokurativama su se uz slastice zabavljala i djeca. Njih četrdesetak je pod vodstvom Veronike Gromski i uz sponzorsku asistenciju brenda Sve i svašta učili oslikavati medenjake.

Završnog dana, u nedjelju 3. svibnja, uz prodajni sajam i izložbu koji će u Podrumima potrajati nešto kraće, od 10 do 17 sati, SlatCroFest by Slatkopedija u suradnji s Gradom Splitom na Prokurativama u 11 sati organizira Feštu o' splitske torte. U jutarnjem programu na Prokurativama bit će opet i dječjih sadržaja - mališani će pod vodstvom Viktorije Čolić i uz sponzorstvo Sve i svašta učiti kako ukrašavati hvarske paprenjake na tradicionalni i suvremeni način. Konačno, u posljednjem programskom sadržaju, profesionalci će na B2B radionici u Turističko-ugostiteljskoj školi uz vodstvo Biljane Miline naučiti pripremati tradicionalne korčulanske keksiće. Drugo izdanje festivala SlatCroFest by Slatkopedija bit će zatvoreno u 17 sati u Dioklecijanovim podrumima.

