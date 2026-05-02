Peškarija je jutros puna svježe ribe i morskih plodova, cijene dosežu i 25 eura po kilogramu

Subotnje jutro na splitskoj Peškariji donijelo je raznoliku ponudu svježe ribe i morskih plodova, ali i cijene koje variraju ovisno o vrsti i kvaliteti ulova.

Najpovoljniji izbor za građane i dalje su sitnija plava riba i manje tražene vrste. Tako se šarun i pišmoli mogu pronaći po cijeni od 4 eura po kilogramu, što ih čini među najpristupačnijim opcijama na tržnici.

Nešto skuplji, ali i dalje relativno dostupni, su oslić, čija se cijena kreće od 6 do 10 eura, te mol i muzgavac koji se prodaju po 10 eura za kilogram.

Kad je riječ o cjenovno višem razredu, trlja doseže 15 eura, dok patarača stoji oko 16 eura po kilogramu.

Ljubitelji kvalitetnije bijele ribe morat će izdvojiti nešto više – brancin se prodaje po 11 eura, a orada po 12 eura za kilogram.

Na samom vrhu cjenovne ljestvice nalaze se škampi, čija cijena doseže 25 eura po kilogramu, što ih čini najskupljom stavkom u današnjoj ponudi.

Prodavači ističu kako potražnja varira ovisno o danu i vremenskim prilikama, no svježa riba i dalje ima svoje vjerne kupce. Unatoč rastu cijena u posljednjim godinama, splitska Peškarija i dalje ostaje nezaobilazno mjesto za sve koji traže kvalitetne namirnice iz Jadrana.

Zašto birati ribu?

Riba je jedna od najzdravijih namirnica jer obiluje kvalitetnim proteinima, omega-3 masnim kiselinama koje čuvaju srce i krvne žile, te vitaminima D i B skupine. Redovita konzumacija ribe povezuje se s boljom funkcijom mozga, manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i općenito uravnoteženijom prehranom.

Najbolje ju je pripremati na jednostavne načine kako bi zadržala hranjive vrijednosti – pečenje na gradelama, u pećnici ili kratko na tavi s malo maslinova ulja. Važno je ne prepeći ribu kako bi ostala sočna, a dodatak blagog začina poput soli, papra, češnjaka i peršina te malo limuna dovoljan je da istakne njezin prirodan okus.