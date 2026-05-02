U rijeci Mrežnici pronađeno mrtvo tijelo

Dugoreški policijski službenici u petak ujutro primijetili su u rijeci Mrežnici, na području općine Generalski Stol, tijelo zasad nepoznate osobe. Tijelo je izvučeno na obalu, nakon čega je obavljen očevid, izvijestila je u subotu Policijska uprava karlovačka.

Radi utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se daljnje kriminalističko istraživanje, kao i obdukcija kako bi se ustanovili točan uzrok smrti i identitet preminule osobe, navodi se u priopćenju policije.