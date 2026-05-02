Hajduk demantira medijske napise: Nema konkretne ponude tvrtke WhiteTech

HNK Hajduk Split oglasio se povodom medijskih spekulacija o mogućoj poslovnoj suradnji s tvrtkom WhiteTech, naglasivši kako u ovom trenutku ne postoji nikakva konkretna ponuda niti razrađen model suradnje.

Iz Kluba potvrđuju da su ostvareni tek inicijalni kontakti s predstavnicima WhiteTecha, tijekom kojih je iskazan općeniti interes za suradnju. Ipak, razgovori nisu napredovali dalje od načelne razine, niti je predstavljen strukturirani prijedlog koji bi mogao biti predmet ozbiljnog razmatranja.

“HNK Hajduk Split trenutačno nema pred sobom nikakvu formalnu ponudu o kojoj bi se trebalo raspravljati ili odlučivati, uključujući iznose i modele koji se spominju u medijima”, poručuju iz Kluba.

Također naglašavaju kako su upravljačke strukture jasno definirane Statutom i zakonskim okvirima, pri čemu su sponzorski odnosi strogo odvojeni od upravljačkih procesa — praksa koja će se i ubuduće zadržati.

Iz Hajduka poručuju kako su otvoreni za nove partnere i sponzore, ali isključivo za one koji dolaze s jasnom vizijom, konkretnim planom te uz poštovanje prema Klubu, njegovim vrijednostima, članovima i navijačima.