Najpoznatiji ubojica u regiji izašao iz zatvora i odmah otvorio TikTok

Fikret Hadžić, poznat kao Hadžija, izašao je iz zatvora nakon što je iza rešetaka proveo 24 godine. U međuvremenu je već otvorio i profil na TikToku, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Informaciju o njegovom izlasku za Klix.ba potvrdio je direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmir Isak.

Hadžić je osuđen zbog trostrukog ubojstva koje se dogodilo 1. svibnja 2002. godine u Lukavcu, kada je ubio tri člana obitelji Kasumović. Tvrdio je da je godinama trpio maltretiranje od te obitelji.

Govorio je kako je sve počelo još 1997. godine, kada su, prema njegovim riječima, članovi obitelji dolazili u njegov restoran i remetili rad. "Drvosječe su to, neškolovani. Znaš kad ti uđu u restoran s litrom u ruci, a na nogama rudarke. Kada se oni pojave ostali kulturniji gosti izađu odmah van", ispričao je u emisiji "Slučajevi X".

Naveo je i da je zbog toga bio prisiljen prodati restoran te da su ga 2001. godine pretukli, nakon čega je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke.

Godinu dana kasnije dočekao je četvoricu članova obitelji na jednom mjestu. Tada je ubio trojicu, uključujući oca i sina, Osmana i Bahriju, te Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član uspio pobjeći.

@fikret.hadzic17 hvala svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrske, kako novcane tako i moralne. zaista je tesko nakon toliko godina ponovo stati na svoje noge ali imam nadu da ce biti dobro i vi mi puno pomazete u tome i cinite da budem pozitivan i osjecam se dobrodoslim. izvinite ako ne mogu svima odgovoriti na poruke ali cijenim svaku lijepu rijec i citam sve. nadam se da cemo se na ovom profilu ubuduce jos vise kontaktirati i druziti ♬ original sound - Fikret Hadzic

Hadžić je postao poznat po izjavi: "Izranjavao sam ih da ne mogu bježati. Plaču, dreče: 'Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad.' I nećeš. Što ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo."

Za zločin je osuđen na 21 godinu zatvora, a dodatne tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije BiH, u kojem je prijetio posljedicama ako obitelj ne bude kažnjena.

S druge strane, član obitelji Kasumović koji je preživio u potpunosti odbacuje Hadžićeve tvrdnje.

"On je psihički poremećen, ima narcisoidni poremećaj i sve što je rekao nema veze s istinom. Sve je izmislio kako bi se prikazao u boljem svjetlu u javnosti. Nitko ga nije maltretirao, cijeli je život bio ljubomoran na nas jer smo se družili i bili u dobrim odnosima, dok s njim u selu nitko nije razgovarao. To je jedini razlog zašto nas je napao i to zna i sudac. Priča da smo ga tukli najveća je laž. Sve je izmislio", naveo je.

Njegov izlazak na slobodu, kao i pojavljivanje na društvenim mrežama, ponovno su otvorili raspravu o jednom od najpoznatijih slučajeva u regiji.