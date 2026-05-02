Kako skuhati rižu koja se ne lijepi: Stari trik koji jamči da će svako zrno ostati odvojeno

Riža vam često ispada ljepljiva? S pravom količinom vode i neočekivanim sastojkom iz hladnjaka, svako zrno ostat će odvojeno i mekano.

Najčešća greška kod kuhanja riže je pogrešan omjer vode i zrna. Riža neravnomjerno upija tekućinu, pa ako dodate previše vode, dobit ćete kašu. Ako je dodate premalo, zrna će u sredini ostati tvrda.

Idealan omjer je tri prema jedan. To znači da na jednu šalicu riže dodate točno tri šalice vode. Ovaj omjer pruža stabilnu osnovu za bilo koje jelo, od dulce de leche do priloga s piletinom, prenosi N1.

Stari trik za savršenu rižu

Domaćica Jelena Kocmanović, poznata na Instagramu kao Naš dan svaki dan, godinama dijeli kulinarske savjete iz svoje kuhinje. Tvrdi da postoji jedan sastojak bez kojeg riža ne može ispasti onakva kakvu želite. I to vrijedi za svako jelo koje pripremate.

"Ako dodate nekoliko kapi limunovog soka dok kuhate rižu, neće se lijepiti i bit će rastresita", kaže Jelena.

Limunska kiselina razgrađuje višak škroba na površini zrna. Upravo je taj škrob odgovoran za to što se vaša zrna lijepe u grudice. Dovoljne su samo dvije do tri kapi limuna po šalici riže.

Mali koraci koji čine veliku razliku

Prije kuhanja isperite rižu pod hladnom vodom dok voda ne postane bistra. Na taj način uklanjate višak škroba čak i prije nego što zrna uđu u tavu ili lonac. Mnogi ljudi preskaču ovaj korak, ali to je pola posla.

Koristite tavu s debljim dnom za ravnomjerno provođenje topline

Dodajte sol u vodu prije dodavanja riže

Smanjite vatru čim voda zavrije

Držite poklopac zatvorenim do kraja kuhanja

Ostavite rižu da odstoji pet minuta izvan štednjaka