Ratko Mladić prebačen u bolnicu. Sin: Ima simptome moždanog udara

Ratni zločinac Ratko Mladić ponovno je prebačen u bolnicu, potvrdio je za RTS njegov sin Darko Mladić. "Imao je simptome moždanog udara, čekam nove informacije", rekao je.

Podsjetimo, njegova obitelj zatražila je od Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove (MICT) u Haagu njegovo puštanje na liječenje u Srbiju. Mladićev sin Darko potvrdio je da je zahtjev podnesen 23. travnja te dodao kako očekuje brzu odluku, premda rok za odgovor Mehanizma nije poznat.

Zahtjev je uslijedio zbog navodnog znatnog pogoršanja Mladićeva zdravstvenog stanja posljednjih dana, koje je i inače duže vrijeme loše. Njegov sin je, kako prenosi Tanjug, više puta upozorio da mu je otac na samrti.

Početkom prošlog tjedna Mladića je u bolnici pritvorske jedinice u Haagu posjetio srpski ministar pravosuđa Nenad Vujić. On je od Mehanizma zatražio da se bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske pusti na liječenje, za što je predao i jamstvo Vlade Srbije, priopćeno je iz ministarstva, piše Index.

Mehanizam bez komentara o zdravstvenom stanju

Iz Mehanizma su, kako prenosi RTRS, poručili da ne mogu komentirati Mladićevo zdravstveno stanje.

"Mehanizam ima dužnost zaštititi privatnost i povjerljivost medicinskih podataka svih osuđenih osoba koje služe kazne pod nadzorom Mehanizma. Stoga Mehanizam nije ovlašten raspravljati o zdravstvenom stanju bilo koje osobe pod njegovom nadležnošću, uključujući Ratka Mladića", stoji u odgovoru Mehanizma.

Pravomoćna presuda za genocid i ratne zločine

Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik Vojske Republike Srpske, pravomoćno je 2021. godine osuđen na kaznu doživotnog zatvora, čime je potvrđena prvostupanjska presuda iz 2017. godine.

Proglašen je krivim za genocid (dvije točke), zločine protiv čovječnosti (pet točaka) i ratne zločine (četiri točke), koje je, prema presudi, počinio kao najviši general Vojske Republike Srpske u svrhu stvaranja Republike Srpske.

Prije izručenja Haagu od pravde se skrivao 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine. Mehanizam je i u srpnju prošle godine odbio jedan Mladićev zahtjev, kada je tražio privremeni dopust od sedam dana radi posjeta grobu i prisustvovanja žalovanju zbog smrti člana obitelji.