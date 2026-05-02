Najveća pogreška nakon roštiljanja: Mnogi je rade, a ne znaju koliko je opasna

Ako vam je nakon roštiljanja ostalo mesa, važno je znati kako ga pravilno pohraniti i koliko dugo može stajati. Iako mnogi vjeruju da postoje "tajni trikovi" za dulje čuvanje, trajnost mesa zapravo ovisi isključivo o pravilnom rukovanju i skladištenju.

Ne ostavljajte meso na sobnoj temperaturi

Najveća se pogreška događa odmah nakon obroka. Pečeno meso ne bi smjelo stajati na sobnoj temperaturi dulje od jednog do dva sata. Što ga prije spremite u hladnjak, to će dulje ostati sigurno za konzumaciju u danima koji slijede, piše Index.

Način pohrane je ključan

Način čuvanja mesa presudan je za njegovu trajnost. Najbolje ga je spremiti u hermetički zatvorene posude ili čvrsto omotati folijom. Važno je smanjiti doticaj sa zrakom jer on ubrzava kvarenje i gubitak svježine.

Preporučuje se i da ostatke podijelite u manje porcije, umjesto da sve držite u jednoj velikoj posudi. Tako će se meso brže i ravnomjernije ohladiti, što dodatno produljuje njegovu trajnost.

Hladnjak ili zamrzivač?

Ako meso planirate pojesti uskoro, dovoljno ga je čuvati u hladnjaku, gdje može stajati tri do četiri dana. Za dulje čuvanje zamrzivač je sigurnija opcija. U njemu meso može ostati upotrebljivo dva do tri mjeseca uz minimalan gubitak kvalitete.

Podgrijavanje i sirovo meso

Važno je podgrijavati samo onu količinu mesa koju ćete odmah pojesti. Višekratno zagrijavanje i hlađenje povećavaju rizik od razvoja bakterija i kvarenja.

Kad je riječ o sirovom mesu, marinada sa soli, octom ili limunom može mu donekle produljiti trajnost. Ipak, ni tako pripremljeno meso ne bi smjelo stajati u hladnjaku dulje od jednog do dva dana prije pečenja.

Znakovi da je meso pokvareno

Bez obzira na sve mjere opreza, postoje jasni znakovi da meso više nije sigurno za jelo: neugodan miris, ljepljiva površina ili promjena boje. Ako primijetite neki od tih znakova, meso je najbolje baciti i ne riskirati zdravstvene probleme.