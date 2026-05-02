Na vrhu Kamešnice ponovno postavljen križ

Nakon završetka postavljanja, otočki župnik fra Nikica Ajdučić blagoslovio je križ, čime je simbolično obilježen završetak projekta

Na najvišem vrhu Kamešnice na hrvatskoj strani, Glavašu, ponovno je postavljen križ zahvaljujući inicijativi članova Planinarskog društva ‘Kamešnica’ iz Otoka, koji su osmislili i pokrenuli cijeli projekt. Realizacija je započela početkom ožujka dopremom materijala i pripremom temelja, koji je potom i betoniran. Završna faza okrunjena je postavljanjem križa visine šest metara, izrađenog od čelične konstrukcije i obloženog drvom, ukupne težine oko 500 kilograma, piše Ferata.

U akciji postavljanja sudjelovalo je više od osamdeset planinara i volontera, uključujući članove PD ‘Kamešnica’, predstavnike drugih lokalnih planinarskih društava (NOPD Koćari, PD ‘Jelinak’ Trilj, PD ‘Svilaja’ Sinj, PD Vukovi i PD ‘Sv. Jakov’ Bitelić i PD ‘Sveti Jure’ Solin) te mještane Općine Otok. Organizirani dolazak podno planine, kao i sam uspon na vrh uz transport konstrukcije i alata, protekli su uz dobru koordinaciju svih sudionika.

Završni radovi odvijali su se u zahtjevnim vremenskim uvjetima, uz snažne udare bure koji su povremeno prekidali aktivnosti. Unatoč tome, iskorišten je kraći period smirivanja vjetra kako bi križ bio uspješno podignut i učvršćen na vrhu, nakon čega su dovršeni i preostali radovi.

Nakon završetka postavljanja, otočki župnik fra Nikica Ajdučić blagoslovio je križ, čime je simbolično obilježen završetak projekta. Druženje uz ručak nastavljeno je podno vrha na lokaciji Parote, u vikendici obitelji Milanović, gdje je Ante Bašić, predsjednik PD ‘Kamešnica’ Otok u prigodnom govoru zahvalio svim prisutnima i udijelio zahvalnice.

Iz Planinarskog društva ‘Kamešnica’ Otok ovim putem zahvaljuju svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji postavljanja temelja i križa, ponajprije onima koji su sudjelovali u njegovoj izradi: Anti, Šimunu i Gabrijelu Vugdeliji, Ivanu Katiću i Josipu Norcu-Kevi; zatim Tinu Milanoviću i Andreju Milanoviću na osiguravanju sve potrebne logistike i sufinanciranju izrade križa te Općini Otok i načelniku Silviju Norcu-Kljaji, koja su prepoznali i financijski podržali ovu inicijativu, kao i Stipi Norcu-Kljaji i Jerku Vlašiću koji su pripremili ručak za sve sudionike.

Načelnik Općine Otok Silvijo Norac-Kljajo netom nakon postavljanja križa javio se s Kamešnice u program Hit radija:

‘Postavljanje križa na predjelu Glavaš, 1308 metara nadmorske visine, uspješno je završeno unatoč vremenskim neprilikama i buri koja puše, starosjedioci koji često borave na ovom području kažu da odavno u ovo vrijeme nije puhala ovakvim intenzitetom. Međutim, ovdje okupljene i naše planinare to nije spriječilo da se postavi križ visine oko 6 metara, težak oko 500 kilograma, i da se ova akcija privede kraju.’

