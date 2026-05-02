Na vrhu Kamešnice ponovno postavljen križ

Na najvišem vrhu Kamešnice na hrvatskoj strani, Glavašu, ponovno je postavljen križ zahvaljujući inicijativi članova Planinarskog društva ‘Kamešnica’ iz Otoka, koji su osmislili i pokrenuli cijeli projekt. Realizacija je započela početkom ožujka dopremom materijala i pripremom temelja, koji je potom i betoniran. Završna faza okrunjena je postavljanjem križa visine šest metara, izrađenog od čelične konstrukcije i obloženog drvom, ukupne težine oko 500 kilograma, piše Ferata.

U akciji postavljanja sudjelovalo je više od osamdeset planinara i volontera, uključujući članove PD ‘Kamešnica’, predstavnike drugih lokalnih planinarskih društava (NOPD Koćari, PD ‘Jelinak’ Trilj, PD ‘Svilaja’ Sinj, PD Vukovi i PD ‘Sv. Jakov’ Bitelić i PD ‘Sveti Jure’ Solin) te mještane Općine Otok. Organizirani dolazak podno planine, kao i sam uspon na vrh uz transport konstrukcije i alata, protekli su uz dobru koordinaciju svih sudionika.

Završni radovi odvijali su se u zahtjevnim vremenskim uvjetima, uz snažne udare bure koji su povremeno prekidali aktivnosti. Unatoč tome, iskorišten je kraći period smirivanja vjetra kako bi križ bio uspješno podignut i učvršćen na vrhu, nakon čega su dovršeni i preostali radovi.

Nakon završetka postavljanja, otočki župnik fra Nikica Ajdučić blagoslovio je križ, čime je simbolično obilježen završetak projekta. Druženje uz ručak nastavljeno je podno vrha na lokaciji Parote, u vikendici obitelji Milanović, gdje je Ante Bašić, predsjednik PD ‘Kamešnica’ Otok u prigodnom govoru zahvalio svim prisutnima i udijelio zahvalnice.

Iz Planinarskog društva ‘Kamešnica’ Otok ovim putem zahvaljuju svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji postavljanja temelja i križa, ponajprije onima koji su sudjelovali u njegovoj izradi: Anti, Šimunu i Gabrijelu Vugdeliji, Ivanu Katiću i Josipu Norcu-Kevi; zatim Tinu Milanoviću i Andreju Milanoviću na osiguravanju sve potrebne logistike i sufinanciranju izrade križa te Općini Otok i načelniku Silviju Norcu-Kljaji, koja su prepoznali i financijski podržali ovu inicijativu, kao i Stipi Norcu-Kljaji i Jerku Vlašiću koji su pripremili ručak za sve sudionike.

Načelnik Općine Otok Silvijo Norac-Kljajo netom nakon postavljanja križa javio se s Kamešnice u program Hit radija:

‘Postavljanje križa na predjelu Glavaš, 1308 metara nadmorske visine, uspješno je završeno unatoč vremenskim neprilikama i buri koja puše, starosjedioci koji često borave na ovom području kažu da odavno u ovo vrijeme nije puhala ovakvim intenzitetom. Međutim, ovdje okupljene i naše planinare to nije spriječilo da se postavi križ visine oko 6 metara, težak oko 500 kilograma, i da se ova akcija privede kraju.’