Ovo je novi sportski direktor Marsonije

Veldin Karić (51) novi je sportski direktor Marsonije, a na funkciju stupa s ciljem stabilizacije i sportskog napretka kluba koji se trenutno bori za ulazak u 2. NL.

Karić je već poručio da se u Slavonski Brod vratio kako bi pomogao klubu i da mu je prvi cilj pobjeda u nadolazećoj utakmici.

Klub je njegov dolazak potvrdio i službenim priopćenjem:

"NK MARSONIA – SLUŽBENA ODLUKA

NK Marsonia službeno potvrđuje imenovanje Veldina Karića na poziciju sportskog direktora, s datumom 30. travnja 2026. godine.

Ova odluka dio je šireg usmjerenja kluba prema stabilnom, odgovornom i dugoročno održivom razvoju sportskog segmenta.

Upravljanje klubom temelji se na jasnom principu: sve ključne odluke donose se zajednički, uz punu odgovornost i međusobnu suglasnost uključenih osoba. NK Marsonia uvodi standard potpune transparentnosti u radu, kako prema javnosti, tako i unutar vlastite organizacije.

U tom procesu nema mjesta za odluke donesene pod pritiskom ili bez jasnog konsenzusa. Svaki član odgovornog tima ima pravo izraziti neslaganje, a takav stav uvažava se kao zaštitni mehanizam kluba. Odluke koje nemaju punu podršku ne provode se.

Veldin Karić će svoju novu funkciju sportskog direktora aktivno obnašati već od nadolazeće utakmice 25. kola, koja je na rasporedu u nedjelju, 03. svibnja 2026. godine.

NK Marsonia ovim putem potvrđuje svoj smjer: odgovornost, jasnoća i zajedništvo ispred kratkoročnih rješenja.

Klub ostaje fokusiran na sportski rezultat, razvoj igrača i izgradnju sustava koji će dugoročno donositi stabilnost i uspjeh.

U Slavonskom Brodu, 02. svibnja 2026. godine

NK Marsonia

Predsjednik kluba

Nikola Mostarkić Mika"

Marsonia je trenutačno vodeća momčad nakon 24 kola i ima dva boda prednosti ispred Slavonije iz Požege. Klub se pokušava vratiti na višu razinu nakon prošlosezonskog izbacivanja iz SuperSport Druge NL, a uprava je predstavila i ambiciozan dugoročni plan razvoja do 2040. godine.

Karić iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Rođen u Slavonskom Brodu, ostavio je značajan trag u HNL-u s 75 pogodaka, a nastupao je za klubove poput Marsonije, Varteksa, Dinama i Intera iz Zaprešića. Igrao je i u inozemstvu, a upisao je i tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju.