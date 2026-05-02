Stručnjaci otkrivaju skrivene izvore zaraze u hotelima: "Ovo je najprljavije mjesto..."

Hoteli su, po svojoj prirodi, prepuni površina koje tijekom dana dodiruje velik broj ljudi s različitim higijenskim navikama, što ih čini idealnim mjestom za prijenos mikroorganizama. Problem je u tome što se ne možete pouzdati u to da vaši suputnici prakticiraju dobru higijenu ruku, osobito dok su na odmoru i opušteniji nego inače. "Ljudi jednostavno ne peru ruke pravilno, a peru ih još lošije kada su na odmoru", rekao je za HuffPost mikrobiolog Jason Tetro, poznat i kao "The Germ Guy", navodeći fekalne bakterije i stafilokok kao dvije vrste koje se iznimno lako šire. Nedavna istraživanja potvrđuju da se stafilokok često nalazi na raznim površinama u hotelskim sobama, od mekog namještaja do tvrdih površina u kupaonici, prenosi Večernji.

Jednom kada dođete u kontakt s bilo kojom bakterijom ili virusom, rizik od zaraze postoji otprilike četiri sata, što je vremenski prozor unutar kojeg ćete vjerojatno dodirnuti lice, protrljati oči ili staviti prste u usta, objasnio je Tetro. To je više nego dovoljno vremena da se mikrobi s vaših ruku prenesu na sluznicu i uđu u organizam. Najveći rizik predstavljaju upravo one površine koje dodiruje najviše ljudi, a među svima njima, stručnjaci za zaraze upozoravaju da je gumb za prizemlje u dizalu često najopasniji i najviše zanemaren krivac. "Svi dodiruju gumb za prizemlje kako bi izašli iz dizala", istaknuo je Chuck Gerba, mikrobiolog sa Sveučilišta u Arizoni, dodajući: "Danas gumbe u dizalu moram pritiskati člankom prsta, jer smo ih dovoljno uzorkovali da znamo što se na njima nalazi."

Da ovo nije samo teorija, potvrdila je i studija koju je vodila Mary Spitzer dok je bila istraživačica na Sveučilištu u Arizoni. Njezin tim procjenjivao je širenje virusa i rizik od infekcije u hotelskom predvorju, a rezultati su pokazali da su gumbi dizala za prizemlje najčešće dodirivani predmet koji pomaže u prijenosu zaraznih bolesti. U sklopu istraživanja promatrala je goste u predvorju i bilježila koje površine i kojim redoslijedom dodiruju. "Gotovo uvijek, prvo bi to bio gumb u dizalu, očito, jer se spuštaju u predvorje", rekla je Spitzer. Iako ljudi obično ne drže prst na gumbu dugo, čak je i kratak pritisak dovoljan za prijenos zaraze, jer virusi na takvim površinama mogu preživjeti satima, pa čak i danima. Primjerice, Tetro je objasnio da virusi gripe i COVID-a na površini gumba u dizalu mogu ostati aktivni od četiri do osam sati.

Jednom kada netko tko je bolestan kihne ili se zakašlje u ruku i zatim pritisne gumb, na njemu ostavlja trag. Dovoljno je da vi nakon toga pritisnete isti taj gumb "na vrlo kratko vrijeme kako biste pokupili dovoljno virusa s ostataka koji su se tamo zadržali", naglasio je Tetro. Opasnost se, međutim, ne zaustavlja na dizalima. Stručnjaci upozoravaju da su i brojne druge površine u hotelima, kako u zajedničkim prostorima tako i u samim sobama, pune klica jer se rijetko temeljito čiste i dezinficiraju. Tu spadaju kvake na vratima, daljinski upravljači, prekidači za svjetlo, budilice, telefoni, a posebno posude za led, za koje Tetro tvrdi da se "vjerojatno nikada ne operu kako treba".