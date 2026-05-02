Zašto su tuđi krumpirići uvijek ukusniji? Znanost otkriva efekt “ukradenog zalogaja”

Bez obzira jeste li osoba koja uzima tuđi pomfrit ili žrtva takvog čina, nova studija nudi objašnjenje - ukradena hrana obično ima bolji okus.

Svi smo to prošli: Naručili ste veliku porciju krumpirića, a vaš suputnik vas je uvjerljivo uvjerio da ga ne želi, da mu je dovoljna samo salata. Pitate ih jesu li sigurni, kažu da jesu. Ali, nakon što krumpirići stignu, više nisu tako sigurni.

Prvo je to blagi zahtjev za "samo jedan". Zatim još nekoliko. Sljedeće što znate je da se pred vama nalazi gotovo prazna zdjela u kojoj je samo nekoliko gnjecavih ostataka, piše Euronews.

Istraživači s Ruske medicinske akademije odlučili su istražiti zašto ovo iskušenje krađe krumpirića i dalje postoji i može li "moralni prijestup pojačati okusni užitak". Kako bi proveli studiju, koja je objavljena u časopisu Food Quality and Preference, istraživači su svakom od svojih 120 sudionika poslužili istu porciju - prvo izravno, a zatim od druge osobe.

Na kraju su ih zamolili da potajno ukradu krumpiriće od svojih kolega sudionika u scenarijima visokog i niskog rizika. Sudionici su zatim zamoljeni da rangiraju ukusnost čipsa na ljestvici od jedan do devet, pri čemu su oni ukradeni zajedno rangirani kao najviši.

Zanimljivo je da što je veći rizik od hvatanja, to je veći osjećaj euforije izazvane krumpirićima, pri čemu su ukradeni krumpirići imali 40 posto više okusa, hrskavosti i slanosti od koji koji su bili pred ispitanikom.

Prema riječima sudionika, uzbuđenje u kombinaciji s krivnjom zbog krađe zabranjenih krumpirića učinilo je njihovo jedenje uzbudljivijim.

Rezultati bi se također mogli povezati s načinom razmišljanja o oskudici, što se odnosi na način na koji naši mozgovi postaju tjeskobniji i uplašeniji kada nešto nedostaje, što nas čini konkurentnijima i impulzivnijima.

Isto vrijedi i za sve što je zabranjeno. Često poznato kao "efekt zabranjenog voća", kada nam se kaže da je nešto zabranjeno, to odmah postaje vrijednije i poželjnije.

Autori studije rekli su da njihovi nalazi pomažu proširiti "naše razumijevanje kako svakodnevni prijestupi aktiviraju krugove nagrađivanja" i pružaju bolji uvid u bihevioralnu psihologiju i ljudske misaone procese koji su temelj naših prehrambenih navika.