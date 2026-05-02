Drama u Međugorju: Spašavali ozlijeđene turiste, četvero nosili na nosilima

Pripadnici HGSS-a Čitluk imali su iznimno zahtjevnu intervenciju na južnoj strani Križevca, gdje su tijekom nekoliko sati pomagali većem broju ozlijeđenih osoba.

Prva dojava zaprimljena je jutros u 9:50, kada je prijavljeno da se na terenu nalazi ozlijeđena žena iz Poljske s ozljedom noge. Nakon pregleda i imobilizacije, transportirana je nosilima do podnožja te predana medicinskoj službi.

No, time intervencije nisu završile. Tijekom akcije spašavanja zaprimljene su dojave o još ozlijeđenih osoba, zbog čega su u pomoć pozvani i članovi HGSS-a iz Ljubuškog i Čapljine te pripadnici Cenacola.

Na terenu su zatekli još dvije žene, također iz Poljske, s ozljedama nogu, koje su nakon pružene pomoći transportirane nosilima. Tijekom jedne od akcija, pred sam kraj transporta, jedan muškarac se spotaknuo i pao u gustiš te zadobio ozljedu glave. Nakon pružene prve pomoći odlučio je nastaviti kretanje uz pomoć svoje grupe.

Uslijedila je još jedna intervencija – četvrta osoba s ozljedom noge također je zahtijevala transport, dok je još jedan muškarac s ozljedom koljena zbrinut na terenu i nastavio je spuštanje uz pomoć pratnje.

Akcija je završena oko 14:30 sati, a ukupno je zabilježeno šest intervencija, od kojih su četiri zahtijevale transport nosilima.