Na Jadranu pronašao novčanik pun novca, a nagrada izazvala lavinu reakcija

Priča iz Budve o vraćenom novčaniku izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, nakon što je državljanki Njemačke vraćen izgubljeni novčanik s novcem i dokumentima, a pronalazač zauzvrat dobio – čokoladu.

Sve je počelo kada je u Budvi pronađen novčanik s novcem, osobnim dokumentima i bankovnim karticama turistkinje iz Njemačke. Zahvaljujući objavi na društvenim mrežama i posredovanju stranice “Glas Dijaspore”, ubrzo je uspostavljen kontakt između pronalazača i vlasnice.

U početku se činilo da je riječ o još jednoj pozitivnoj priči, no situacija se zakomplicirala kada pronalazač zbog poslovnih obaveza nije mogao odmah vratiti novčanik. Prema navodima iz objave, turistkinja je tada počela inzistirati na hitnom povratu, ne pokazujući razumijevanje za okolnosti.

Takav pristup iznervirao je pronalazača, koji je u jednom trenutku čak razmišljao da odustane i riješi se cijelog problema. Ipak, uz nagovor administratora stranice, odlučio je novčanik vratiti.

Zbog toga je napustio posao, prešao veću udaljenost i osobno predao novčanik s kompletnim sadržajem. No, umjesto barem simbolične novčane nagrade ili pokrivanja troškova, kako mnogi smatraju uobičajenim, dobio je – čokoladu.

Ova situacija podijelila je korisnike društvenih mreža. Dok jedni smatraju da je riječ o nepoštovanju i nedostatku osnovne pristojnosti, drugi ističu kako za pošten čin ne bi trebalo očekivati nagradu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Glas Dijaspore (@glas_dijasporee)