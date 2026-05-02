Prokurative u znaku mladih glasova: Dječje klape oduševile publiku u srcu grada

Dok su jutros posjetitelji splitskih Prokurativa na manifestaciji “Splitska trpeza” uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, istovremeno su imali priliku doživjeti i pravi glazbeni užitak. Prostor je bio ispunjen zvucima dječjih klapa koje su svojim nastupima oduševile publiku i pokazale kako dalmatinska klapska pjesma ima sigurnu i svijetlu budućnost.

Pod pokroviteljstvom Grada Splita, u organizaciji KUDŽ “Filip Dević”, održan je koncert na kojem su nastupile neke od ponajboljih dječjih klapa. Publika je s velikim zanimanjem pratila nastupe klapa “Šušur” iz OŠ “Lučac” – Split, “Biokovo” iz OŠ “Stjepana Ivičevića” – Makarska, “Galera” iz OŠ “Okruk Gornji” – Okrug Gornji, “Spalatine” iz OŠ “Split 3” – Split, “Žižula” iz KUU “Mosor” – Gata te “Maestral” iz KUD-a “Pleter” – Dugopolje.

Mladi pjevači pokazali su iznimnu muzikalnost, uvježbanost i ljubav prema klapskoj pjesmi, a njihove izvedbe nagrađene su toplim pljeskom okupljenih. Posebno je dojmljivo bilo vidjeti koliko truda i entuzijazma ulažu u očuvanje tradicije, prenoseći je na nove generacije kroz pjesmu i zajedništvo.

Ovaj koncert održan je u sklopu “38. susreta dalmatinskih klapa i pučkih pjevača – Sudamja 2026.”, čime je još jednom potvrđena važnost ove manifestacije u očuvanju i promicanju dalmatinske kulturne baštine.