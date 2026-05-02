Luka Vušković se vratio nakon skoro mjesec dana

U 32. kolu Bundeslige susreli su se Eintracht Frankfurt i HSV. Hamburg je slavio 2-1, a dobra vijest bio je povratak hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića (19). Tom pobjedom HSV je osigurao ostanak u ligi.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda su u 48. minuti poveli domaćini preko Cana Uzuna. Slijedio je ekspresan odgovor HSV-a, samo tri minute kasnije zabio je Albert Grönbaek, a za konačnih 2-1 u 59. minuti zabio je Fabio Vieira. Sve golove možete pogledati OVDJE.

Luka Vušković nije startao od prve minute, ali je u igru ušao u 78. minuti. Vušković je bio odsutan od 8. travnja kada je odigrao zadnju utakmicu prije ozljede koljena. Početkom tjedna vratio se treninzima, a sada se njegova momčad vratila pobjedama. HSV je trenutačno na 11. mjestu na tablici s 34 bodova.

.U drugom susretu 32. kola Bundeslige, Union Berlin i Koln su remizirali 2-2 te bi taj osvojeni bod i jednima i drugima trebao biti dovoljan za nešto mirniju završnicu sezone i odmak od opasne zone ispadanja. Koln je vodio 2-0 golovima Butlera u 33. i El Male u 61., ali su Berlinčani došli do boda nakon pogodaka Rothea u 73. i Burcua u 89. minuti. Hrvatski reprezentativac Josip Juranović za Union Berlin je igrao do 58. minute, piše 24 sata.