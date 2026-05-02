Evo koliko danas zarađuje Kolinda Grabar Kitarović

Nakon što je završila s predsjedničkim mandatom, Grabar-Kitarović postala je članica Međunarodnog olimpijskog odbora. No, to je pozicija koja je na volonterskoj bazi. Stoga je bivša predsjednica otvorila tvrtku KGK Advising & Professional Services d.o.o.

Već je prve godine poslovanja (2022.), za manje od dva mjeseca postojanja, ostvarila dobit od 24,7 tisuća eura.

Tvrtka, koja ima sjedište na njenoj zagrebačkoj adresi u Bauerovoj ulici, registrirana je na niz djelatnost savjetovanja, istraživanja tržišta, promidžbe, poduke u govornoj komunikaciji i sl. Sav je prihod ostvarila od prodaje.

Službeni podaci Financijske agencije pokazuju kako tvrtka uspješno posluje iz godine u godinu. Tako su 2024. godine prihodi iznosili 346,1 tisuću eura, a dobit 251,3 tisuće eura. U 2025. godini pad prijavljena je rekordna dobit od 260,7 tisuća eura i prihod od 347 tisuća eura.

Zanimljivo, KGK Advising & Professional Services nema službenu internetsku stranicu pa je za pretpostavit da se sva promocija i kontakti ostvaruju direktnim kontaktom s Grabar-Kitarović.

I njen suprug Jakov Kitarović otvorio je vlastitu tvrtku i to 2023. godine kao obrt za poslovno savjetovanje Crosspoint. Baš kao i KGK Advising & Professional Services, i Crosspoint ima sjedište na njihovoj adresi stanovanja u Zagrebu, objavio je Jutarnji list.