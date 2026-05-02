Grupa Lelek imala prvu probu, dojmovi su odlični: "Vizual je gotovo jeziv, ali..."

"Nedugo nakon početka njihove izvedbe pjesme Andromeda, dobivamo impresivan kadar koji u potpunosti iskorištava catwalk koji vodi iz green rooma prema pozornici (i prvi put gledatelji će moći vidjeti kako taj element zaista dolazi do izražaja). Taj trenutak donosi dramatičnu prezentaciju hrvatske grupe, dajući njihovom dolasku na eurovizijsku pozornicu veličanstvenost kakvu zaslužuje.

Obožavatelji LELEK-a već znaju iz njihove pobjedničke izvedbe na Dori koliko bend voli upečatljive haljine u obliku ogrtača.

Taj prepoznatljiv modni izbor vraća se i u Beču, ali ovaj put obogaćen dubokom, krvavo crvenom nijansom. Vizual je gotovo jeziv, ali upravo zato i savršeno odgovara pjesmi koja pršti dramom.

Naravno, djevojke nisu jedine koje nose cijelu priču. Veliku ulogu ima i ekran iza njih, koji dodatno gradi narativ. Vodi nas iz mistične špilje u očaravajuću šumu, a izvedba završava tako da nas velikom brzinom povlači kroz svojevrsni crvotočinu, stvarajući osjećaj vremenskog vrtloga kojem se nemoguće oduprijeti. Može li nas taj vrtlog vratiti 30 minuta unatrag?... Jer želimo ponovno pogledati te tri probe!", navodi se u objavi, piše N1.