Vozači često zaborave ovu tipku, a posljedice mogu biti strašne

Put od naoko benignog prometnog prekršaja za koji je predviđena samo novčana kazna do kaznenog postupka i izricanja kazne zatvora ekstremno je kratak! Kraći nego što možete i naslutiti. Uvijek treba imati na umu da kršenje bilo koje, pa i po vašoj ocjeni krajnje benigne odredbe sadržane u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama može za posljedicu imati počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, vođenje kaznenog postupka i izricanje kazne zatvora, pod jednim uvjetom. Uvjetom? Da, ukoliko kao posljedica kršenja te zakonske odredbe o sigurnosti prometa dođe do prometne nesreću u kojoj je nastala imovinska šteta velikih razmjera, teška, osobito teška tjelesna ozljeda ili smrt druge osobe ulazimo u sferu kaznenog prava! A to više nije igra. Kazneni postupak, ne treba olako shvaćati. Zaprijećene kazne doista su krajnje ozbiljne. Ozbiljne u mjeri u kojoj svako ljudsko biće koje se odlikuje minimumom humanosti mora ozbiljno pogađati prometna nesreća sa teškom posljedicom koju je uzrokovao, piše Revija HAK.

O čemu pričamo? Paljenje „sva 4“, recimo. Egzaktan primjer. Zakonska obveza o dužnom postupanju u slučaju iznimno spore vožnje ili naglog smanjenja brzine. Obveza uključivanja svih pokazivača smjera, odnosno kako to volimo reći paljenja sva četiri! Svima puna usta prekršaja koja se tiču brzine iznad dopuštene, neodgojenih vozača koji naglo povećavaju brzinu, jurcaju kao da im život o tome ovisi, ali naglo kočenje, spora vožnja također mogu biti pogubni, smrtonosni čak.

Zakonska odredba o sporoj vožnji dobro je poznata. Vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu. Kada se iza vozila koje se kreće brzinom koja je manja od najveće dopuštene brzine na cesti, ili dijelu ceste po kojoj se kreće, ili manja od brzine prometnog toka vozila u prometu na tom dijelu ceste, nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozilo se mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti kolonu vozila iza sebe. Kada je brzina kretanja vozila iz prethodnog stavka manja od polovice najveće dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste, vozač takvog vozila mora uključiti sve pokazivače smjera, osim kada koristi žuto rotacijsko svjetlo. Traži se paljenje „sva četiri“. Kazna za nepoštivanje ove odredbe, minornih 30 eura.

Odredba o naglom kočenju! Zakon kaže da da vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja osim u slučaju neposredne opasnosti. Propisuje se također da je vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti dužan to učiniti, osim u slučaju neposredne opasnosti, na način kojim neće ugroziti ili u većoj mjeri ometati druge vozače koji se kreću iza njega a i te je vozače o svojoj namjeri dužan upozoriti uključivanjem stop svjetla ili svih pokazivača smjera. Ponovno se traži paljenje „sva četiri“. Ni za kršenje ove obveze zakonska kazna nije drastična 130 eura.

Međutim, kršenje obveze o uključivanju svih pokazivača smjera, tj. paljenja „sva četiri“ , čije nepoštivanje nije sankcionirano drakonskim kaznama, može rezultirati prometnim nesrećama sa strašnim posljedicama, a to vas vodi izravno u sferu kaznenog prava i kaznenog postupka, a moguće i u ustanovu zatvorenog tipa, koju nazivamo zatvorom.

Kakve posljedice može izazvati ekstremno smanjenje brzine kretanja i propust vozača da „upali sva 4“? Teške! Predmet o kojem je odlučivao Županijski sud u Zagrebu Gž-1998/2022-4 (21. 11. 2023.) dovoljno govori o tome. Zakon traži da vozač prilagodi vožnju uvjetima na cesti! Gusta magla! Je li smanjenje brzine prilagodba uvjetima guste magle? Da, ali kako, da, ali što treba još učiniti? Autocesta, brzina kretanja ograničena na 100 km/h, vozač nailazi na maglu, naglo smanjuje brzinu kretanja na oko 10 do 20 km/h. Propušta vozače koji su nailazili upozoriti na to uključivanjem pokazivača smjera. Nastavlja se kretati smanjenom brzinom desnom prometnom trakom. Time je postao neočekivana prepreka na kolniku za čak 7 vozača koji su naišli iza njega, krećući se istom prometnom trakom u istom smjeru. Lančani sudar! Epilog, troje mrtvih, troje teško ozlijeđenih!

Naime, iza tog prvog vozila, čiji je vozač drastično smanjio brzinu, a nije skrenuo u desno u zaustavnu traku niti upalilo sve pokazivače smjera naišlo je drugo vozilo koje je dakako, naglo kočilo i skretalo u zaustavnu traku ostrugavši bočni dio tog prvog vozila koje se i dalje smanjenom brzinom kretalo po desnoj traci. Nakon toga nailazi teretno vozilo čiji vozač uočava dešavanje, smanjuje brzinu kontinuiranim kočenjem i uspijeva zaustaviti svoje vozilo iza prvog vozila bez kontakta, ali je vozač teretnog vozila također propustio upaliti pokazivače smjera kao upozorenje vozačima koji su nailazili. Zatim su se zaredali udari ostalih vozača.

Općinski kazneni sud u Zagrebu presudom Ks-48/09 (20. 3. 2014) proglasio je krivim i vozača prvog vozila i vozača teretnog vozila jer su na opisani način, iz nehaja kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazvali nesreću u kojoj je prouzročena smrt tri osobe i počinili kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, izazivanjem prometne nesreće i osuđeni su na uvjetnu kaznu zatvora od 2 godine svaki. Smanjenje brzine kretanja prvog vozila, propusti u paljenju svih pokazivača smjera, troje mrtvih, troje teško povrijeđenih. Dovedite te ekstremno tragične posljedice u vezu s načinom na koji se percipira kršenje obveze i minorna kazna za vozača koji se kreće brzinom dvostruko manjom od najveće dopuštene bez uključivanja svih pokazivača smjera. Ili vozača koji o svojoj namjeri znatnijeg smanjenja brzine ili zaustavljanja vozila ne upozori ostale paljenjem sva četiri. Vjerujemo da ni osuđeni vozači u tom sudskom postupku nikada nisu ni snivali kakve posljedice mogu proizaći iz kršenja navedene zakonske odredbe. Neka vam stoga ne bude teško, posegnuti za tipkom kojom uključujete sve pokazivače smjera, magična sva četiri! I ne pitajte se bi li vam ikad itko zbog njihova nekorištenja mogao napisati prekršajnu kaznu od 30, odnosno 130 eura ovisno o prekršaju koji ste počinili. Put od trivijalnog prekršaja do teških posljedica kršenja zakonske odredbe iznimno je kratak.